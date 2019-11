Kinder können spielen, während die Eltern arbeiten: In Essen fehlen weiter 2600 Betreuungsplätze für Kinder zwischen einem und sechs Jahren.

Kinderbetreuung Kindergartenjahr startet: In Essen fehlen weiter 2600 Plätze

Essen. Zum Start des Kindergartenjahres am 1. August kann die Stadt die Betreuungs-Misere nur wenig lindern. Weiter scharfe Kritik von Eltern.

Die Stadt Essen startet mit zusätzlichen 292 Kita-Plätzen in das neue Kindergartenjahr, das am 1. August beginnt. Das lindert die Kitaplatz-Misere aber nur wenig: Wie mehrfach berichtet, fehlten zuletzt 2900 Plätze, wenn man davon ausgeht, dass 40 Prozent aller Kinder zwischen einem und drei Jahren sowie 100 Prozent der Kinder zwischen drei und sechs Jahren einen Betreuungsplatz in einer Einrichtung oder bei einer Tagesmutter benötigen.