Kind in Essen von Auto angefahren - Unfallfahrerin flüchtet

Essen. Eine Zehnjährige war mit ihrem Tretroller in Dellwig unterwegs, als sie von einem Auto erfasst wurde. Die Fahrerin machte sich aus dem Staub.

Ein zehnjähriges Mädchen ist in Essen-Dellwig von einem Auto angefahren und verletzt worden. Die unbekannte Unfallfahrerin flüchtete. Die Polizei ermittelt.

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, war das Kind mit einem Tretroller am Samstagabend gegen 19.55 Uhr auf dem Gehweg der Haus-Horl-Straße in Richtung Bottroper Straße unterwegs und wollte an der Kreuzung Kraienbruch bei Grünlicht die Straße überqueren. Ein silberner Pkw, der von der Haus-Horl-Straße nach links in den Kraienbruch abbog, stieß mit dem Mädchen zusammen. Die Zehnjährige fiel verletzt zu Boden.

Die Autofahrerin stieg aus und fragte nach, ob alles in Ordnung sei. Anschließend fuhr sie jedoch weiter in Richtung Levinstraße. Nun sucht das Verkehrskommissariat 1 nach der Fahrerin, die etwas älter sein und helle Haare (blond/grau) haben soll. Unterwegs war sie mit einem silbernen Auto mit Essener Kennzeichen.

Die Unfallfahrerin und Zeugen, die Hinweise auf sie geben können, werden gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 zu melden.

