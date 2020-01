Essen. Die Essener Polizei sensibilisiert in Kettwig Bürger und informiert, wie man Einbrechern das Leben schwer machen kann.

Polizei: Alarmanlagen werden überschätzt

„Der klassische Einbrecher ist eher ein scheuer Typ. Er will keinen Kontakt, möchte nur schnell reinkommen und nicht gestört werden. Sobald er merkt, dass es dauert oder er entdeckt ist, sucht er das Weite.“ Frank Hollenbeck und Winfried Bitzer wissen, wovon sie reden. Deswegen stehen sie am Markttag frühmorgens am Kettwiger Märchenbrunnen. Ihre Mission: Die Menschen sensibilisieren und so den Langfingern das Leben schwer machen.

„Sie kamen wie Diebe in der Nacht“ ist ein geflügeltes Wort, wohl eher Fiktion denn harte Realität. Polizeihauptkommissar Winfried Bitzer vom Kettwiger Bezirksdienst weiß es besser, klärt auf: „Vormittags ist die beste Zeit. Die Menschen sind zur Arbeit, einkaufen, die Kinder in der Schule. Wenn ich nachts rumschleiche und Krach mache, falle ich eher auf.“ Tagsüber ist das anders, die Einbrecher gehen oft dreist vor, schellen irgendwo, murmeln was von „mit der Klingel vertan“ und sind drin im Haus. Verdächtige Geräusche werden oft ignoriert, der sonst so aufmerksame Nachbar reimt sich was zusammen: „Es werden wohl die Handwerker sein…“ und vergisst das Ganze wieder.

Einbrecher wollen leicht Transportables wie Geld, Schmuck, Smartphones. Schwere Dinge wie Fernseher schleppen sie kaum noch aus dem Haus, das lohnt sich gar nicht mehr. Es geht aber nicht nur um den materiellen Schaden. Ein Einbruch stellt einen fiesen Eingriff in die Privatsphäre dar, viele Opfer sind traumatisiert.

Das Interesse steigt, die Kettwiger suchen das Gespräch, holen sich wertvolle Tipps. So können Besitzer eines Einfamilienheims bei der Polizei anfragen, ein Berater kommt ins Haus und klärt über die Schwachstellen auf. Einen guten Einbruchschutz bieten Türen und Fenster mit der Widerstandsklasse RC2, die nach DIN EN 1627 geprüft sind. Aber auch ältere Fenster und Türen kann man nachträglich sichern. Frank Hollenbeck: „Wir empfehlen zertifizierte Fachfirmen. Sicherheit kostet auch etwas. Kaufen Sie kein billiges Zeugs.“ Auch gibt es im Essener Polizeipräsidium eine Ausstellung, in der an vielen Exponaten technische Prävention, mechanische und elektronische Sicherheitstechnik demonstriert werden.

Die gestandenen Polizisten räumen gerne mit falschen Vorstellungen auf: „Alarmanlagen? Werden überschätzt. Nach dem dritten Fehlalarm hört keiner mehr hin. Außerdem sind dann die Diebe schon drin. Vergitterte Fenster? Was ist, wenn es brennt, kommen die Bewohner dann noch rechtzeitig heraus? Einbrecher sind das ganze Jahr über unterwegs, nicht nur im Winter. Und ja, Einbrecher kommen auch ein zweites Mal!“ Der beste Schutz seien immer noch aufmerksame Nachbarn: „Sie haben so ein Bauchgefühl bei diesem Auto, das in ihrer Straße steht. Das gehört da irgendwie nicht hin. Notieren Sie sich ruhig das Kennzeichen. Für uns ist jeder Hinweis wertvoll, wir können jeden Anhaltspunkt gebrauchen. Wenn dann nichts passiert ist, können Sie den Zettel wegwerfen. Das ist keine Denunziation, sondern hilft bei der Verbrechersuche.“

Frank Hollenbeck vom Kommissariat Kriminalprävention/Opferschutz: „Die Aufklärungsquote ist gering, liegt bei rund elf Prozent.“ Allerdings hält er aber auch Mut machende Zahlen parat: „In rund 40 Prozent aller Fälle scheitern die Einbrecher bereits im Versuchsstadium. Da müssen wir ansetzen, hier können die Bürger uns helfen, durch technische Sicherung und Aufmerksamkeit diese Quote weiter hochzutreiben.“