Kettwiger Autorin sucht Schülerinnen für Präventions-Spot

Kaum ein Thema erschüttert so sehr wie Kindesmissbrauch. Über dieses Tabu als Schriftstellerin zu schreiben, sei schon sehr schwierig, sagt Astrid Korten. Ihr sei es noch um einiges schwerer gefallen, weil ihrem Thriller „Poppy“ eine wahre Begebenheit zugrunde liege.

Die Resonanz auf ihr Buch hat ihr aber Mut gemacht. So geht die Autorin noch einen Schritt weiter und möchte Kettwiger Schülerinnen dafür gewinnen, an einem TV-Spot mitzuwirken. Der soll Kindern Mut machen, sich in einem Missbrauchsfall zu äußern. „Denn das Schlimmste ist, sich niemandem anzuvertrauen.“

Astrid Korten hat lange gewartet, bis sie die Geschichte von „Poppy“ aufgeschrieben hat. Foto: Carsten Klein

Ein kurzer Clip für die Missbrauchs-Prävention

Mit dem Privatsender Donna TV gebe es gute Kontakte. „Die würden mit mir diesen Spot drehen. Die Finanzierung würde bei mir liegen. Es wäre ein kurzer Clip, in dem die Kinder ein paar Zitate aus meinem Buch sagen würden“, beschreibt die Kriminalschriftstellerin ihr Anliegen. Es gebe keine Handlung, nur die Aussagen.

Gerne würde sie dazu die Schülerinnen (und eventuell auch Schüler) aus den Kettwiger Grundschulen für dieses Vorhaben einbinden. „Denn das Thema ist wichtig. Kinder müssen von Anfang an gestärkt werden, Nein zu sagen. Solche Projekte zur Ich-Stärkung und Programme gegen Missbrauch gehören ja mittlerweile zu den Unterrichtsinhalten.“ Da könne sie sich eine Zusammenarbeit mit den Schulen vor Ort gut vorstellen, sagt sie.

Das missbrauchte Kind war sieben Jahre alt

Was wäre ein Zitat? Astrid Korten überlegt nicht lange und liest die Aussage ihrer Figur Poppy, ein siebenjähriges Mädchen, vor. Es sucht Hilfe, traut sich aber nicht:

„Am liebsten würde ich Herrn Hoffmann [Anm. der Red.: ihr Lehrer] anrufen. Aber es ist mitten in der Nacht. Doch wenn ich das täte… dann würde ich ihn fragen, ob das alles wirklich normal ist. Antwortet mir Herr Hoffmann mit Ja, sage ich: Danke schön, Herr Hoffmann, bis morgen! Und wenn er mit Nein antwortet, sage ich: Hilfe!“

Beraten lässt sich die Thrillerautorin von Experten aus den Fachbereichen Forensik, Psychologie, Gentechnologie, Pathologie, Medizin und Kriminologie. Sie ist Mitglied in den Schriftsteller-Vereinen Syndikat und Mörderische Schwestern.

„Poppy“, so berichtet Astrid Korten, „war meine Freundin.“ Diese habe ihr die Geschichte des jahrelangen Missbrauchs durch den Stiefvater erst bei einem Treffen viele Jahre später erzählt. „Sie hat heute Familie, Kinder. Sie hat Glück gehabt. Von diesen schrecklichen Erlebnissen in ihrer Kindheit weiß aber niemand.“ Sie selbst, sagt Astrid Korten, habe auch eine ganze Zeit gebraucht, das Geschilderte zu verarbeiten. „Wir lebten in dem kleinen Dorf und ich habe diese Menschen ja auch alle selbst gekannt.“

Wer es im Dorf wusste, hat geschwiegen

Als Kind habe sie sich aber oft gefragt, „warum das Mädchen so komisch war, warum sie nie mit mir spielen durfte. Warum die Eltern mich misstrauisch betrachteten. Heute kenne ich den Grund.“ Wer etwas gewusst habe, habe geschwiegen. Es kam zwar zur Anzeige, „doch die hat die Mutter von Poppy wieder zurückgezogen“, berichtet die Kettwigerin.

Jahre später ist „Poppy“ wieder in der Villa, in der der Missbrauch geschah. Die Erinnerungen kommen hoch: „Mit klopfendem Herzen schaue ich um die Ecke. Nichts ist doch eine Summe von vielem: der Geruch des Todes, des Schmerzes, der geraubten Unschuld und andere Duftnoten der Vergangenheit.“

Astrid Korten, „Poppy“, Psychothriller, Books on Demand, 9,90 Euro (ISBN 978-3-7494-9632-7).