In der Rheinstraße sollen Schwellen, landläufig Drempel genannt, die Verkehrsteilnehmer ausbremsen. Doch der Effekt sei ausgeblieben, so die Erkenntnis der Bezirkspolitiker. Seit 2015 bemühen sie sich um eine Lösung. Lange wurde diskutiert, denn Verkehrsberuhigung bleibt das Ziel. 2018 kam der Beschluss der Bezirksvertretung, umgesetzt wird er ab April 2020 – in drei Jahren für je 150.000 Euro.

Das heißt, vorbereitende Arbeiten gibt es jetzt im Februar auf Höhe der Hausnummern 57 und 59 in der Rheinstraße. Im Zuge des Umbaus und der Neuerrichtung einer barrierefreien Straßenquerung werden vor Beginn der Schonzeit Bäume gefällt. Richtig los geht es dann in den Osterferien – aber das auch nicht in einem Zuge, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Auf drei Jahre verteilt nimmt sich die Stadt die Rheinstraße vor: Schritt für Schritt werden die Fahrbahnerhöhungen in den jeweils verkehrsärmeren Zeiten zurückgebaut.

Einrichtung von barrierefreien Querungsmöglichkeiten

„Da dort eine Buslinie lang führt, ist das die beste Lösung, damit die Rheinstraße nicht für längere Zeit gesperrt werden muss“, erläutert Stadtsprecher Patrick Opierzynski das Prozedere. Lästige Umleitungen oder gar das Abbinden des öffentlichen Nahverkehrs für die Bevölkerung in Kettwig auf der Höhe würden so weitgehend vermieden.

Der Plan: An jeder Einengung wird eine barrierefreie Querungsmöglichkeit für Fußgänger und Rollstuhlfahrer eingerichtet. Foto: Reiner Worm

Was genau ist geplant? Die Schwellen sollen auf das aktuelle Straßenniveau angepasst werden. Die zur Verkehrsberuhigung dienenden Fahrbahneinengungen bleiben erhalten. An jeder Einengung wird dann eine barrierefreie behindertengerechte Querungsmöglichkeit für Fußgänger und Rollstuhlfahrer eingerichtet. Infolge punktueller Umbauten, um die Querungsmöglichkeiten zu realisieren, müssen vier Bäume gefällt werden. Nach Abschluss der Maßnahme ist eine Ersatzpflanzung vorgesehen.

Zwölf von 14 Schwellen werden zurückgebaut

Insgesamt sind in der Rheinstraße 14 Schwellen vorhanden. Auf Vorschlag der Bezirkspolitiker sollen zwölf davon zurückgebaut werden. Die beiden Aufpflasterungen vor der Kita und vor dem Forum sollen erneuert werden und als Gehweg-Übergang eingerichtet bleiben.

Essen Stück für Stück Die Baukosten für die Rückbau-Maßnahme in der Rheinstraße werden von der Stadt mit 150.000 Euro pro Jahr angegeben. Drei Jahre werden für das Projekt veranschlagt. Der Plan, die Pflasterflächen zu entfernen und mit Asphalt aufzufüllen, wurde 2015 mit rund 50.000 Euro veranschlagt. Die Instandsetzung der Schwellen wurde 2017 dagegen mit 140.000 Euro beziffert.

An den Schwellen sind etliche Pflastersteine locker, wie Bewohner oft beklagen. Eine „Notoperation“ wurde an den sehr beanspruchten Schwellen vor einigen Monaten mit einer Asphaltierung durchgeführt. „Wer mit dem Rad auf der Rheinstraße unterwegs ist, für den bleibt das aber weiter ein gefährliches Abenteuer, wenn Steine hochfliegen“, sagt Daniel Behmenburg.

Die Maßnahme war für die Herbstferien 2019 angekündigt

Der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Stadtbezirk IX hatte stets nachgehakt, wann der Beschluss der Bezirksvertretung von 2018 endlich umgesetzt werde. Zuletzt im Mai und September 2019. Die Maßnahme befinde sich aktuell in der Ausschreibung, ein Baubeginn sei für die Herbstferien 2019 angesetzt, hieß es damals.

„Seither sind weitere Monate ins Land gegangen“, sagt Behmenburg und kann nicht nachvollziehen, dass nun drei Jahre veranschlagt sind, um zwölf Schwellen zurückzubauen. „Da werden wir drauf schauen – ebenso auf die Baukosten“, kündigt der Bezirksvertreter an.