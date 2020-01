Essen Ökumenischer Frühling

Pfarrer Oliver Ruoß von der ev. Gemeinde Werden wird im Zuge des ökumenischen Frühlings am 26. Januar in der Basilika St. Ludgerus predigen, Diakon Frank Kühbacher von der kath. Gemeinde St. Ludgerus dafür am 2. Februar in der evangelischen Kirche.

Die Sanierung der historischen Walcker-Orgel in der evangelischen Kirche stehe für den Herbst an, sagte Pfarrer Oliver Ruoß.