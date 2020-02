Jochen Kraft, Geschäftsführer des Bauvereins Kettwig, ist froh: Lange hat es gedauert, nun liegen die Baugenehmigungen für das Projekt „Icktener Tor“ vor. Die Baugenossenschaft könne wohl noch in diesem Jahr mit der Realisierung des Bauvorhabens an der Icktener Straße und am Kaienburgsweg starten, erklärt er gegenüber dieser Redaktion.

Elf neue Häuser sollen errichtet, die Altbauten an den beiden genannten Straßen zuvor abgerissen werden. Das Amt für Stadtplanung und Bauordnung hatte für die elf Wohnhäuser einen Vorbescheid erteilt, der im Vorfeld der Bauanträge eingereicht wurde. Dieser Vorbescheid stellt die grundsätzliche Genehmigung der Maßnahme in Aussicht. Das war im Sommer 2019.

Jochen Kraft, Geschäftsführer im Bauverein Kettwig, mit den Plänen für das „Icktener Tor“: Elf neue Häuser sollen entstehen. Foto: Michael Dahlke

Das Projekt wurden schon 2017 vorgestellt

Eine Änderung der Landesbauordnung (insbesondere zur Barrierefreiheit) erforderte dann allerdings ergänzende Planungen. Die Verwirklichung des bereits 2017 den Mietern vorgestellten Projektes verzögerte sich.

Drei Icktener Häuser des Bauvereins wurden schon vor längerer Zeit leergezogen, die Mieter konnten in andere Wohnungen der Genossenschaft umziehen beziehungsweise hatten sich anderweitig orientiert. Eine Abrissgenehmigung für diese Häuser liegt vor, aber bis der Bagger anrückt, werde doch noch einige Zeit verstreichen, kündigt Kraft an.

Förderung von 800.000 Euro wird beantragt

Denn der Bauverein Kettwig kann laut Richtlinien erst jetzt im März eine finanzielle Förderung des Projektes „Icktener Tor“ durch das Heimatministerium des Landes NRW beantragen. Man hoffe auf eine positive Antwort und die Freigabe von immerhin 800.000 Euro. Kraft: „Wenn der Antrag durch ist, können wir die Aufträge vergeben.“

Einige Wohnhäuser sind schon länger leergezogen. Doch Abriss und Neubau sollen in einem Rutsch erfolgen, so dass der Abrissbagger noch auf sich warten lässt. Foto: Julia Tillmann

Mit der Förderung durch das Heimatministerium steige die Kettwiger Baugenossenschaft wieder in den öffentlich geförderten Wohnungsbau ein. „Das passt gut in unser Portfolio“, sagt Kraft. Durch Zuschüsse der öffentlichen Hand kann der Mietpreis auf 25 Jahre und je nach Einkommensgruppe gedeckelt werden. Das war ein gutes Argument, besser neu zu bauen, als den Altbestand in Ickten zu renovieren. Bei einer Sanierung würden die Mieten nämlich stärker steigen.

Essen Bauverein Kettwig Am 10. Oktober 1918 wurde der Bauverein Kettwig als eine gemeinnützige Baugenossenschaftaus der Taufe gehoben. Hundert Jahre später ist der Bauverein Kettwig der größte Anbieter von Mietwohnungen im Stadtteil. Mehr als 600 Wohnungen, 94 Garagen und zwei Gewerbeeinheiten hat er im Bestand.

Die künftigen Grundrisse werden deutlich kleiner

Der Altbestand stammt zudem aus dem Jahr 1972. Er bot damals beste Bedingungen für große Familien. Doch mehr als vier Jahrzehnte später müsse nicht nur die Bausubstanz dringend saniert werden, sondern sollten sich auch Grundrisse ändern. Mit dem Neubauprojekt „Icktener Tor“ werde den aktuellen Wohnbedürfnissen der Bevölkerung Rechnung getragen, erläutert der Geschäftsführer. Auf der gleichen Fläche werden statt der bisher 44 bis zu 77 Wohneinheiten realisiert werden können – geeignet für Singles wie auch Familien: „Wir nutzen zusätzlich das Dachgeschoss und teilen Räume anders auf.“