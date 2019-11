Essen Hier gibt es das Buch

Die herzzerreißende, aber dennoch heiter geschriebene Geschichte von Kater Carlo ist in jeder Buchhandlung zum Preis von fünf Euro erhältlich. In Werden bei Schmitz Junior, Werdener Markt 6, und in Kettwig bei Folgner, Hauptstraße 64.

In der Buchhandlung Folgner findet am Freitag, 6. Dezember, eine Lesung mit Cora Gofferjé und Christina Groth statt. Um 15 und um 17 Uhr. Mehr Infos rund um Cat Carlo von Catwig gibt es auf der Facebookseite „Niemandskatze“.