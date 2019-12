Jugendhilfe Essen: 50 Plätze für Freiwilliges Soziales Jahr

Junge Menschen, die im Neuen Jahr etwas Gutes tun wollen, können diesen Vorsatz bei der Jugendhilfe Essen umsetzen: Hier stehen 50 Plätze für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) bereit, noch sind Bewerbungen möglich: online bei der Jugendhilfe. Ab 1. September gewinnen die erfolgreichen Bewerber Einblicke in die Arbeit in einer Kita, einem Seniorenheim oder im Offenen Ganztag einer Schule.

Bewerber sollten kontaktfreudig, einfühlsam und verantwortungsbewusst sein

Für die 50 Plätze gebe es in der Regel eine Vielzahl an Kandidaten, sagt Jugendhilfe-Pressesprecher Tani Capitain, im vergangenen Jahr waren es stolze 300. Dieser Bewerberpool sei allerdings auch notwendig: „Nicht jeder bewirbt sich mit der gleichen Ernsthaftigkeit. Aber man merkt ja, ob es passt oder nicht.“

Wer ein FSJ machen möchte, sollte nicht älter als 27 Jahre sein und Interesse an der Arbeit mit Kindern oder Senioren haben. Naturgemäß helfe es, wenn man kontaktfreudig, einfühlsam und verantwortungsbewusst sei. Das vorausgesetzt, könnten die Teilnehmer sich im FSJ „ausprobieren, beruflich weiterentwickeln und praktische Erfahrungen sammeln“, verspricht Pädagogin Claudia Hansen von der Jugendhilfe. Eine Bewerbung könne auch sinnvoll sein, wenn die Schulzeit einige Jahre zurückliege und die Suche nach einem Ausbildungsplatz noch keinen Erfolg gehabt habe.

„Es ist toll, wenn man junge Leute für den Job begeistern kann“

„Reich wird da auf keinen Fall, aber man kann sich über Wasser halten und hat eine spannende Zeit“, sagt Tani Capitain von der Jugendhilfe Essen über das Freiwillige Soziale Jahr. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Wer nicht bis September warten möchte, kann sich spontan für ein FSJ in einer Senioreneinrichtung bewerben, dort sind aktuell noch Plätze frei. Es sei ein gutes Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun „und man hat Zeit sich auf das vorzubereiten, was danach kommt“, sagt Tani Capitain, der als junger Mann Zivildienst gemacht hat.

Ganz gewiss gebe es auch Abbrecher, aber viel öfter entschieden sich die FSJler später, einen sozialen Beruf zu ergreifen. Manche hätten sogar ihr Anerkennungsjahr bei der Jugendhilfe gemacht oder später dort gearbeitet. „Es ist toll, wenn man junge Leute für den Job begeistern kann.“ Im Ringen um die Fachkräfte sehen viele Wohlfahrtsverbände das Freiwillige Soziale Jahr als wichtiges Rekrutierungsinstrument.

Es gibt ein Taschengeld und 30 Tage Urlaub

Die Teilnehmer bekommen 30 Tage Urlaub, 25 Seminartage und ein monatliches Taschengeld. „Reich wird man da auf keinen Fall, aber man kann sich über Wasser halten und hat eine spannende Zeit“, sagt Capitain. Seine Tochter Emma etwa habe in einer Behinderteneinrichtung in Berlin viel Berufspraxis kennengelernt: von der Arbeit mit den Behinderten über die Dienstpläne bis zur Abstimmung mit Kollegen.

Emma ist gleich in Berlin geblieben, studiert dort an der Humboldt-Universität. Wer bei der Jugendhilfe ein FSJ macht, reist zumindest eine Woche zur Abschlussfahrt in die Hauptstadt.