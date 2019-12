Integrationspreis würdigt Essener, die ehrenamtlich arbeiten

Der mit 1000 Euro dotierte Integrationspreis „Zusammenleben in Essen“ wurde in diesem Jahr zum ersten Mal vergeben. Er stand unter dem Motto „Ehrensache! – Ehrenamt in der Flüchtlingsarbeit“ und sollte laut Ausschreibungstext all jene ins Rampenlicht setzen, „die für ein gelingendes Zusammenleben in unserer Stadt eine große Stütze sind“. Mehr als zwei Dutzend Einzelkämpfer, Vereine und Gruppen wurden für den Preis vorgeschlagen.

Der Essener Integrationspreis wird in Zukunft alle zwei Jahre vergeben. Info: https://www.essen.de/rathaus/aemter/ordner_0401/interkulturelle_orientierung/integrationspreis/integrationspreis.de.html