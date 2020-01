Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In jedem Monat wird ein Instrument gekürt

Die Stiftung Orgelklang der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) mit Sitz in Hannover präsentiert in jedem Monat eine „Orgel des Monats“. 2020 fördert sie 19 Projekte in einem Umfang von 55.500 Euro (bzw. 110.000 Euro inklusive Projektspenden).

Seit dem Jahr 2010 hat sie 221 Förderzusagen über mehr als 1,3 Millionen Euro gegeben (bzw. über mehr als 1,8 Millionen Euro inkl. Projektspenden). Weitere Informationen zu den Einzelprojekten gibt es auf der Homepage stiftung-orgelklang.de.