Essen. Ohne absolute Mehrheit muss der vielerorts beliebte Essener Oberbürgermeister in die Stichwahl. Das muss sein Schaden nicht sein, im Gegenteil.

Im Zweifel die Stichwahl – für OB Kufen eine gute Nachricht

Was mit Oberbürgermeister-Kandidaten passiert, die sich ihres Sieges allzu sicher sind, davon kann die Essener SPD ein Liedchen singen. 1999 war’s, als die Stimmabgabe für die Genossen und nicht zuletzt ihren allzu selbstbewussten OB-Kandidaten Detlev Samland nicht mehr als eine lästige Formsache schien. Umso jäher dann der Absturz am Wahlabend, von dem sich die Sozialdemokraten, so scheint es manchmal, bis heute nicht wirklich erholt haben.

Dies im Hinterkopf darf sich der selbst in manchem gegnerischen Lager gepriesene CDU-Amtsinhaber Thomas Kufen glücklich schätzen: Bewahren ihn die NRW-Verfassungsrichter doch davor, sich vom Lob auf der Straße und in sozialen Netzwerken einlullen zu lassen.

Bei der Stichwahl landen alle Regler wieder auf Null

Mag sein, dass Kufen derzeit gefühlt mit weitem Abstand vor seiner Konkurrenz liegt – vor Oliver Kern, dessen Traum von einer absoluten Mehrheit angesichts der SPD-Schwäche eine komische Note erhält, und vor Mehrdad Mostofizadeh, der vom Aufwind der Klima-, Verkehrs- und Umwelt-Bewegung in höhere Polit-Sphären getragen wird. Daran dürfte sich dank Kufens schier untrüglichem Gespür für den Konsens der gesellschaftlichen Mitte und dank seiner ausreichenden Beweglichkeit auf der Suche nach Kompromissen abseits ideologischer Verbohrtheiten nicht groß was ändern.

Doch sollte er am 13. September 2020 die absolute Mehrheit verfehlen, werden alle Regler wieder auf Null gestellt. Und dann zeigt sich erst, ob ein Lagerwahlkampf von halblinks dem OB den Posten tatsächlich streitig machen kann.

Noch ist nichts gewonnen – für niemanden

Dass dies nicht ausgeschlossen ist, zeigt das Beispiel aus Düsseldorf, wo CDU-Kandidat Dirk Elbers vor fünf Jahren im ersten Wahlgang mit 46,1 Prozent der Stimmen vorn lag – und sich bei der Stichwahl zwei Wochen später dem Sozialdemokraten Thomas Geisel geschlagen geben musste.

Man mag einwenden, dass die Wählerschaft von Essener Bürger-Bündnis oder FDP wie auch AfD im Zweifel eher Kufen zuneigen mag, doch niemand weiß, wie sich die politische Großwetterlage im Frühherbst 2020 darstellt: Steht uns ein langer heißer Sommer bevor, der die Klimadebatte und damit den Zuspruch für die Grünen in neue Höhen treibt? Berappeln sich die Sozialdemokraten? Kommt das Aus für die Bundes-GroKo, ein höherer Spritpreis, irgendein Flüchtlingsdrama, das die Lage emotionalisiert?

Und vor allem: Wie stark lassen sich im Falle einer Stichwahl um den OB-Posten die Menschen mobilisieren, ihre Stimme ein zweites Mal abzugeben? Nein, nichts ist gewonnen, für niemanden. Die Debatte wird allenfalls spannender, und das ist eher eine gute Nachricht.