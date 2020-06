Illegales Rennen? Polizei Essen legt 340-PS-Mercedes still

Essen. Die Fahrer eines BMW und eines Mercedes gaben in der Essener Innenstadt mehrfach Vollgas. Ein Auto und ein Führerschein wurden sichergestellt.

Wegen des Verdachtes eines illegalen Beschleunigungsrennens in der Essener Innenstadt hat die Polizei einen 340 PS starken Mercedes CLS 400 d sowie den Führerschein und das Mobiltelefon des 25 Jahre alten Fahrers sichergestellt. Aktuell werden Videoaufzeichnungen einer Streifenwagenkamera ausgewertet.

Wie die Behörde am Montag berichtete, hatten Beamte am Freitagabend einen schwarzen BMW und einen schwarzen Mercedes bemerkt, die auf der Schützenbahn in Fahrtrichtung Stoppenberger Straße fuhren. Auf Höhe der Schützenbahn, Ecke Viehofer Platz warteten beide Fahrzeuge verkehrsbedingt an einer roten Ampel, beschleunigten dann aber stark und schienen sich ein Kopf-an-Kopf Rennen zu liefern. Das selbe Spiel wiederholte sich mehrfach nach dem jeweils nächsten Ampelstopp, wobei die erlaubte Höchstgeschwindigkeit offenbar deutlich überschritten wurde.

Der BMW-Fahrer konnte unerkannt flüchten

Einige Straßenzüge weiter konnten die Polizisten den Mercedes schlussendlich stoppen, der BMW-Fahrer konnte jedoch flüchten. Im Laufe der Sicherstellung erschien ein Familienmitglied (39) und beleidigte die Polizisten. Nach Abschluss der Maßnahmen stiegen die beiden Männer in ein Auto Fahrzeug und fuhren mit quietschenden Reifen davon. Gegen den 39-Jährigen wird nun ebenfalls ermittelt.

Zeugen, die das Rennen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0201/829-0 zu melden. Gleiches gilt für den noch unbekannten BMW-Fahrer, der sich ebenfalls beim Verkehrskommissariat offenbaren kann.

