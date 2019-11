„Hungertanne“ auf dem Willy-Brandt-Platz sorgt für Spott

Essen. Der LED-Baum am Tor zur Essener Innenstadt wirkt wenig weihnachtlich. EMG will bis zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes nachrüsten.

Bei der Auswahl der Weihnachtsbäume für den Willy-Brandt-Platz hatte die Stadt zuletzt kein glückliches Händchen. Es ist nicht lange her, da sorgte eine schiefgewachsene Fichte für Hohn und Spott. Hämische Kommentare hagelte es auch für den Kunststoffbaum, der das Tor zur Innenstadt im vergangenen Jahr „zierte“. Nun wundern sich Bürger über ein aktuelles Exemplar, das arg gerupft aussieht.

Beim LED-Baum soll es laut EMG auf dem Willy-Brandt-Platz nicht bleiben

Nein, es handelt sich nicht etwa um ein Mahnmal gegen den fortschreitenden Klimawandel, sondern wie es von Seiten der Essen Marketing Gesellschaft (EMG) heißt, um jenen LED-Baum, der in den vergangenen Jahren in der Vorweihnachtszeit bereits an verschiedenen Stellen der Innenstadt aufgestellt wurde – diesmal „zur Begrüßung“ auf dem Willy-Brandt-Platz. Bis zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes soll es dabei nicht bleiben. Man darf gespannt sein.