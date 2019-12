Essen. Das Hotel Shanghai in Essen feiert am Freitag, 13. Dezember, seinen 16. Geburtstag: Auf der Bühne stehen die Rapper Frauenarzt und Antifuchs.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hotel Shanghai: Geburtstag mit Frauenarzt und Antifuchs

In der schnelllebigen Clublandschaft ist das Hotel Shanghai mittlerweile eine Instanz: So feiert das Reich des extrovertierten Gastgebers Kay Shanghai am Freitag, 13. Dezember, schon seinen 16. Geburtstag.

Auch, wenn das noch nicht ganz die Volljährigkeit bedeutet, ein guter Grund für hochkarätige Gäste an den Plattentellern: So haben sich mit Frauenarzt und Antifuchs zwei Rapper(innen) angekündigt, die auf den ersten Blick gegensätzlicher nicht sein könnten: Er wurde mit seinen pornografischen Texten bekannt und seine Musik teils indiziert, während sie für eine neue Generation deutscher Rapperinnen steht, die ihren männlichen Kollegen an Wortgewalt in Nichts nachstehen.

Antifuchs mit Gastauftritt auf Frauenarzt-Album

Wie egal ihnen der offensichtliche Unterschied ist, zeigt nicht zuletzt die jüngste Zusammenarbeit auf dem neuen Frauenarzt-Album „Porno Mafia – Kings of Bass“. Darauf ist Antifuchs mit einem Gastbeitrag zu hören.

Unterstützt werden die beiden bei der Geburtstagsparty von Jurek 3000 und weiteren Special Guests, deren Namen noch nicht verraten werden sollen.

Los geht’s am Freitag ab 23 Uhr im Hotel Shanghai, Steeler Straße 33. Karten werden nur ab einem Alter von 18 Jahren verkauft und kosten 16 Euro (zzgl. Gebühren). Tickets gibt es hier: https://hotelshanghai.ticket.io/h8wadw24.