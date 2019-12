Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Härtefallmanagement seit 2018

Die Wohnungsbaugesellschaft hat das Härtefallmanagement Mitte 2018 eingeführt. Seit dem 1. Januar 2019 stellte der Konzern außerdem 21 Quartiermanager ein, die bei Anträgen unter anderem Einzelfälle prüfen und mit den Mietern ins Gespräch kommen.

Deutschlandweit wurden bisher rund 3300 Anträge zur Prüfung gestellt. Mieter müssen dem Konzern nach Beantragung ihr Einkommen offenlegen. Laut Vonovia werden in Essen weniger als 5 Prozent der Anträge abgelehnt.

Die Wohnungsbaugesellschaft hat eigens für eine Beratung zum Thema Härtefallmanagement eine Telefonnummer eingerichtet. Diese lautet: 0234 414700.

Mieter können sich außerdem per Mail, Brief oder Fax an Vonovia wenden