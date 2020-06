An der Karlschule in Altenessen hat es einen Corona-Fall bei einem Grundschüler gegeben.

Corona Grundschüler in Altenessen positiv auf Corona getestet

Essen. An der Karlschule gibt es bei einem Viertklässler einen Corona-Fall. Nun werden Mitschüler und Lehrkräfte getestet und müssen in Quarantäne.

An der Karlschule in Altenessen gibt es unter den Schülerinnen und Schülern einer vierten Klasse einen positiven Corona-Fall. Das betroffene Grundschulkind war zuletzt Ende der letzten Woche in der Schule und ist nun positiv auf das Virus getestet worden.

Das Lagezentrum Untere Gesundheitsbehörde testet aus diesem Grund am Mittwoch, 24. Juni alle Mitschülerinnen und Mitschülern der vierten Klasse sowie betroffenen Lehrerinnen und Lehrern, die einen direkten Kontakt zu dem Kind hatten. Insgesamt wird bei 28 Grundschülerinnen und Grundschülern sowie fünf Personen aus dem Lehrpersonal eine Beprobung auf das Coronavirus durchgeführt. Die Auswertung der Abstriche soll so schnell wie möglich erfolgen, Eltern sowie die Schule werden entsprechend informiert, so die Stadt.

Für die betroffenen Kinder sowie das Lehrpersonal gilt eine häusliche Quarantäne bis zum 3. Juli. Auch im Falle eines negativen Testergebnisses gilt die 14-tägige Quarantäne. Weitere Umfeldanalysen laufen derzeit. Der Schulbetrieb geht offenbar weiter.