Mehrere dutzend Angreifer haben am Freitagabend ein Café in Essen Frohnhausen überfallen. Die Polizei rückte an und nahm die Personalien von mindestens 70 mutmaßlichen Tatbeteiligten auf.

Polizei Großeinsatz in Essen: Männer greifen Café in Frohnhausen an

Die Polizei ist am Freitagabend in Essen-Frohnhausen zu einem Großeinsatz ausgerückt. Nach aktuellem Stand der Ermittlung hatten mehrere Dutzend Personen ein türkisches Café an der Mülheimer Straße angegriffen. Insgesamt nahm die Polizei die Personalien von 70 Personen auf.

Anwohner hatten gegen 23.15 Uhr die Polizei alarmiert. Noch während die ersten Streifenwagen eintrafen, liefen mehrere Dutzend Angreifer in das Café und überfielen die anwesenden Personen. So teilt es die Polizei Essen mit. Kurze Zeit später seien die Angreifer wieder aus dem Café heraus gestürmt und in Kleingruppen in umliegende Straßen geflohen.

Grund für den Angriff in Essen-Frohnhausen ist unklar

Unterstützungskräfte aus nahe gelegenen Ruhrgebietsstädten, Bereitschaftspolizisten, Diensthundeführer und ein Polizeihubschrauber fahndeten erfolgreich in den umliegenden Straßenzügen. Mehrere Dutzend Personen seien an der Flucht gehindert worden, teilt die Polizei mit. Die Personalien von 70 Personen wurden aufgenommen. Auf Fotos, die von dem Einsatz existieren, sind ausschließlich junge Männer zu erkennen.

Eine Person wurde festgenommen, eine andere in Gewahrsam genommen. Dort befanden sich die beiden auch noch am Samstagmorgen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt. Das Inventar des Cafés sei erheblich demoliert worden, verletzt wurde nach aktuellem Kenntnisstand aber niemand. Das Motiv und die Hintergründe des Angriffs sind noch unklar.