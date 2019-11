Essen. In einem Waldstück an der Wittenbergstraße hat ein Fußgänger den leblosen Körper eines Mannes gefunden. Todesursache ist unklar. Kripo ermittelt.

Grausiger Fund: Passant entdeckt Leiche in Essener Waldstück

Ein Fußgänger hat am Donnerstagmorgen in Essen-Stadtwald einen schrecklichen Fund gemacht: In einem Waldstück an der Wittenbergstraße entdeckte der Passant die Leiche eines Mannes.

Wie Polizeisprecherin Sylvia Czapiewski berichtete, ist die Identität des Toten ungeklärt: „Wir stehen ganz am Anfang und ermitteln in alle Richtungen.“

Die näheren Umstände und die Todesursache seien Bestandteil der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei, so die Sprecherin. Unklar sei auch, wie lange der Tote bereits in dem Waldstück gelegen hat. (j.m.)