Essen: Vier Verletzte nach Massenschlägerei in Innenstadt

Eine gewaltsame Auseinandersetzung am Salzmarkt in der Essener Innenstadt hat am frühen Dienstagnachmittag mehrere Verletzte gefordert. Die Rede war von mindestens vier Verletzten, zwei von ihnen wurden in Krankenhäusern behandelt. Ein Opfer hat eine Stichwunde am Bauch erlitten. Die Polizei war über Stunden mit einem Großaufgebot vor Ort, weitere Unterstützungskräfte wurden angefordert. An der Fahndung nach den Tätern waren auch Hundeführer mit ihren Tieren beteiligt.

Die Einsatzkräfte waren gegen 13.40 Uhr wegen einer größeren Schlägerei in einem syrischen Restaurant nahe des Essener Weihnachtsmarkts auf dem benachbarten Kennedyplatz alarmiert worden. Es soll zunächst zu Beleidigungen, dann zu Handgreiflichkeiten unter mehreren Beteiligten gekommen sein, die sich dann auf den Salzmarkt verlagerten.

Möglicherweise wurden Stichwaffen eingesetzt

Dort könnten die Kontrahenten Stichwaffen eingesetzt haben.

Die Hintergründe des blutigen Streits sind noch unklar.

Die Mitarbeiter und die Gäste des Restaurants wurden von den Beamten festgesetzt und Zeugen befragt. Bis zum Abend konnten die Ermittler die Identitäten von 35 Anwesenden klären. Den Salzmarkt sperrte die Polizei zwischenzeitlich ab, während weitere Einsatzkräfte auch in den umliegenden Straßen starke Präsenz zeigten.

Die Lage war zunächst unübersichtlich und möglicherweise bewaffnete Täter befanden sich auf der Flucht. Da war es der Polizei auch wichtig, den Besuchern der Innenstadt und des Weihnachtsmarktes zu signalisieren: „Die Polizei ist da“, wie es deren Sprecher Peter Elke formulierte. Die Ermittlungen dauern an.