Geschichte der Brauerei

Theodor Stauder, ein aus Bayern stammender Bierbrauergeselle und Fassbinder, pachtete 1867 die Hausbrauerei Schlicker in Essen. Er verlagerte ein Jahr später die Brauerei nach Altenessen und ließ die neue Brauerei 1888 unter seinem Namen in das Königlich Preußische Firmenregister eintragen. Seit 2005 sind Thomas Stauder und Axel Staude in der sechsten Generation für die Geschäftsführung der Brauerei verantwortlich.

Die Ausbildung genießt traditionell einen enorm hohen Stellenwert beim Altenessener Familienunternehmen. Aktuell beschäftigt die Privatbrauerei Jacob Stauder 15 Auszubildende. Davon arbeiten neun im kaufmännischen Bereich als Industriekaufleute und sechs Azubis erlernen den Beruf des Brauer und Mälzers.