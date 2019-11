Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fulerumer Feld

Eine weitere von der Mülheimer Wirtschaftsförderung genannte gewerblich-industrielle Potenzialfläche ist das „Fulerumer Feld“ an der Velauer Straße. In der Verlängerung ist es die Hatzper Straße in Haarzopf.

Die Ackerflächen sind 24 Hektar groß und liegen in leichter Hanglage im Landschaftsschutzgebiet Oppspring und Rumbachtal. Die Fläche ist nicht erschlossen.

Der Eigentümer des Grundstücks ist nach Angaben der Wirtschaftsförderung Mülheim verkaufsbereit.