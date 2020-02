Freier Eintritt ins Folkwang - Stadt Essen verschwendet Geld

Überraschend hat Oberbürgermeister Thomas Kufen am Montag erklärt, dass die Stadt ab 2022 als Finanzier für den kostenlosen Eintritt ins Folkwang Museum einspringt, wenn dann das Engagement der Krupp-Stiftung an dieser Stelle endet.

Eine Nachricht, die die Kunst- und Kulturszene in Essen erfreut haben dürfte, ist so auch weiterhin das Label gesichert, dass das „international renommierte Haus im Herzen des Ruhrgebiets das erste große deutsche Kunstmuseum mit einem solchen dauerhaften und nachhaltigen Angebot“ ist, wie Kufen stolz verkündet.

Das Museum Folkwang sei ein internationales Aushängeschild. „Zum ersten wegen der spektakulären Architektur von David Chipperfield, zum zweiten wegen der herausragenden Sammlungen aller Kunstgattungen, und zu guter Letzt sicher auch wegen des freien Eintritts in die ständige Sammlung“, glaubt Kufen.

In den ersten beiden Punkten hat der OB sicher recht. Warum die Umsonst-Mentalität so vieler Besucher gefeiert und bald sogar vom Steuerzahler finanziert wird, ist indes unverständlich. Die explodierenden Besucherzahlen sprechen Bände. Frei nach dem Motto: Och, wie schön, dass es in Essen ein so renommiertes und exklusives Museum gibt, aber selber Eintritt bezahlen will ich dann doch nicht.

Das Folkwang-Engagement der Stadt Essen ist Geldverschwendung

Wäre Essen eine Stadt, die auf Rosen gebettet ist, hätte sie ausreichend Kita-Plätze und könnte diese kostenfrei zur Verfügung stellen, wären alle Schulen und Turnhallen in einem guten Zustand, taugte auch die Finanzierung des Museum-Eintritts sicher als Werbung für die Stadt.

Bekanntermaßen klafft in Essen aber ein drei Milliarden Euro großes Schuldenloch. Daneben mögen die 200.000 Euro für das Folkwang-Engagement wie der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein wirken, es sind aber 200.000 Euro, die den Essenern an anderer Stelle fehlen werden. Wer im Museum Unterhaltung sucht, soll dafür genauso Eintritt zahlen wie im Kino, Theater oder Stadion. Dem Bürger dafür Geld zu entziehen, ist aus guten Gründen kaum verbreitet in deutschen Kommunen und letztendlich Geldverschwendung.