Essen. Überwachungskameras haben einen mutmaßlichen Fahrraddieb in Essen bei zwei Straftaten erfasst. Jetzt ermittelt die Polizei per Fotofahndung.

Fotofahndung: Essener Polizei sucht mutmaßlichen Fahrraddieb

Im Oktober 2019 erfassten Überwachungskameras in Essen einen noch unbekannten mutmaßlichen Fahrraddieb bei zwei Straftaten. Mit den beiden Fahndungsbildern, aufgenommen am 9. Oktober auf der Schönleinstraße und am 23. Oktober an der Zweigertstraße, sucht die Essener Polizei nach dem Fahrraddieb.

Die Essener Polizei fragt: Wer kann Hinweise zu diesem mutmaßlichen Fahrraddieb geben? Foto: Polizei Essen

Offenbar auf der Suche nach hochwertigen Fahrrädern gelangte der noch unbekannte Mann in unverschlossene Hausflure von Mehrfamilienhäusern.

Die Personalien des gut erkennbaren Mannes sind bislang polizeilich noch unbekannt, weshalb der ermittelnde Kriminalbeamte nach Hinweisen zur Identität des Beschuldigten sucht.

Unter der zentralen Rufnummer der Essener Polizei 0201-8290 werden Hinweise entgegengenommen.