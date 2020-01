Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fotobuch zeigt alle Porträts

Die Ausstellung „Survivors. Faces of Life after the Holocaust“ ist bis zum 26. April in der Kokerei Zeche Zollverein, Arendals Wiese, zu sehen. Öffnungszeiten täglich 11-17 Uhr. Eintritt nach eigenem Ermessen.

Zur Ausstellung ist ein englischsprachiges Fotobuch im Göttinger Steidl-Verlag erschienen. Es umfasst auf 167 Seiten sämtliche Fotos der Ausstellung und kostet dort 28 €. Nach der Premiere in Essen wird die Ausstellung weltweit zu sehen sein