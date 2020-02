Museum Folkwang: Sammlungs-Eintritt bleibt dauerhaft frei

Eine ausgesprochen erfreuliche Nachricht fürs Museum und für alle Kulturfreunde in Essen: Der freie Eintritt in die Sammlung des Museum Folkwang bleibt dauerhaft frei.

Die Krupp-Stiftung verlängert ihr Engagement mit weiteren 300.000 Euro bis Ende 2021. Danach übernimmt die Stadt Essen die Finanzierung, das versicherten Vertreter beider Institutionen bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in der Villa Hügel am Montagvormittag. Damit ist Folkwang das erste große deutsche Kunstmuseum mit einem solchen dauerhaften und nachhaltigen Angebot.

Mit der Möglichkeit, die Ständige Sammlung für das Publikum nicht nur an ausgewählten Terminen, sondern tagtäglich kostenfrei zugänglich zu machen, hat das Museum eine bundesweit beispielhafte Position eingenommen. Seither sind die Besucherzahlen deutlich gestiegen. Wurden 2014 noch knapp 37.000 Besucher in der Sammlung gezählt, hat sich die Zahl in 2019 auf über 115.000 erhöht.

Mehr Besucher im Folkwang Museum Essen

Zwei Studien, die das Museum Folkwang durchführen ließ, bestätigen den nachhaltigen Erfolg des freien Eintritts in Bezug auf den niederschwelligen Zugang, die Gewinnung jüngerer Zielgruppen, die Bindung des Publikums und eine positivere Einstellung zur Kunst. „Es wird zunehmend normaler, das Museum zu besuchen“, freut sich Museumsdirektor Peter Gorschlüter.

Der Besucherzuwachs betrug im Jahr 2019 im Vergleich zum letzten Jahr vor Einführung des freien Eintritts plus 216 Prozent. Bei Kindern und Jugendlichen konnte im Vergleich zum Jahr 2014 sogar eine Steigerung von bis zu 500 Prozent verzeichnet werden. Für 16 Prozent aller Besucher war der freie Eintritt ausschlaggebend; für 43 Prozent der Besucher ist der freie Eintritt wichtig für die Entscheidung, ins Museum zu gehen.

In der Gruppe der 16-bis 34-Jährigen gaben 45 Prozent an, dass der freie Eintritt ausschlaggebend für den Museumsbesuch ist. Gleiches gaben 52 Prozent der Besucher aus Essen an. Mehr als jeder zweite Befragte fühlt sich durch den freien Eintritt stärker mit dem Museum verbunden.

