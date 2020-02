Das Folkwang Kammerorchester bleibt weiter auf Expansionskurs. Hat man neben der seit Jahrzehnten angestammten Villa Hügel auch Zollverein als Aufführungsstätte der spektakulären Extraklang-Reihe erobert, gab das Ensemble jetzt sein erstes eigenes Konzert in der Philharmonie. Der Ritterschlag? Das Publikum im gut gefüllten Alfried-Krupp-Saal jedenfalls war begeistert.

„Idyll“ nannte Chefdirigent Johannes Klumpp sein Programm, durch das er den Hörer wie immer unterhaltsam führte. Und so verkaufte er den Abend voll Wohlklang und Harmonie als Geschenk zum Valentinstag. Dazu gehörte ein ganz intim klingender Wagner, der indes weder in seinem Siegfried-Idyll noch in den Wesendonck-Liedern die Bezüge zu seinen Musikdramen leugnete. Friedlich und jugendfrisch zugleich formte Klumpp das Geburtstagspräsent des Meisters für seine junge Frau Cosima und inspirierte das Orchester zu subtiler Zeichnung und wunderbaren Soli in Horn und Flöte.

Wagner und die Frauen – ein unerschöpfliches Thema

Mezzosopranistin Esther Valentin Foto: Janine Kuehn

Wagner und die Frauen – ein unerschöpfliches Thema auch in den fünf Gedichten seiner Geliebten, Mathilde Wesendonck, die er zwischen zarter Empfindung und Tristans Schmachten vertonte. Esther Valentin, nicht die typische Bayreuth-Heroine, verlieh dem Gesangspart mit ihrem biegsamen, apart schwingenden Mezzo eher kammermusikalische Züge, die freilich mit der reduzierten Orchesterbesetzung bestens harmonierten.

Hohe Spielkultur und Musizierfreude

Idylle pur verströmte auch die an melodischen Eingebungen so reiche Streicherserenade von Dvořák. Kantable Glückseligkeit, ein sanfter Walzer, ein quirliges Vivace: das Folkwang Kammerorchester unterstrich hier aufs Schönste seine hohe Spielkultur und Musizierfreude. Bis in Alfred Schnittkes zugegebene Polka. Launig, schräg, effektvoll. Was für ein Kontrast!