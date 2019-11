Fielmann baut in Essen um und verkauft bald auch Hörgeräte

Fielmann setzt trotz wachsender Konkurrenz im Internet weiterhin auf den stationären Einzelhandel: Mit der Neueröffnung seiner umgebauten Filiale an der Limbecker Straße bekennt sich die Optikerkette in Zeiten des Onlinehandels zu ihrem Standort in der Essener City. Bis 2025 will das Unternehmen jedoch auch sein Online-Geschäft weiter ausbauen.

„Unser Laden hat quasi ein Facelifting bekommen“, sagt Sandra Litschke, Augenoptikermeisterin und Leiterin der Filiale. Zur neuen Ausstattung gehören eine modernisierte Lichttechnik mit energiesparenden LED-Lampen, Akustikdecken, WLAN für die Kunden und Mobiliar in einem modernen Design. Die vielleicht größte Neuerung: Ab Mitte 2020 wird es auch in der Essener Filiale auch Hörgeräte geben - bislang ein Nebengeschäft des Familienunternehmens, das aber wächst.

Fokus des Optikers liegt aktuell noch voll auf dem stationären Handel

Im Moment liege der Fokus von Fielmann noch voll auf dem stationären Handel, sagt Tobias Plöger, PR-Chef der Niederlassungen. Denn: „Es gibt noch keinen Online-Sehtest, außerdem ist die Kameraqualität von Smartphones noch zu schlecht, um damit einen akkuraten 3D-Scan des Kopfes zu machen.“

Die Folge sei, dass man am Ende trotzdem mehrmals zu einem stationären Optiker gehen müsse, um vorab die Sehstärke zu messen und die Brille anschließend richtig anpassen zu lassen. „Da bietet der Online-Kauf im Moment noch keinen Mehrwert“, so Plöger. Denn: „Brillen müsse perfekt sitzen und zum Typ passen.“

Zukünftig haben Kunden die Wahl zwischen Online-Kauf, der Filiale vor Ort - oder beidem

Dennoch geht auch die Digitalisierung an Fielmann nicht vorbei. Der Konzern will in den nächsten Jahren ein so genanntes „Omnichannel“-Modell an den Start bringen, dass Kunden flexible Möglichkeiten zum Brillenkauf bietet: online, im Laden, oder in Kombination von beidem. Zukünftig soll es möglich sein, online einen Sehtest zu machen und die gewünschte Brille so perfekt anpassen zu lassen. So kann man sich im Internet ein Modell aussuchen und sich die fertige Brille anschließend einfach nach Hause schicken lassen.

Bis 2025 soll das Ganze stehen, Sonnenbrillen ohne Stärke sollen aller Voraussicht nach schon früher online erhältlich sein. Trotzdem: „Wir gehen absolut nicht davon aus, dass dann niemand mehr in die Filialen kommt“, sagt Plöger. Denn gerade beim Thema Augen schätzten viele Kunden die persönliche Beratung.