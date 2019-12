Essen. An einen schönen Einsatz wurde die Feuerwehr Essen nun erinnert: Eltern mit Baby kamen auf die Wache, um den Geburtshelfern in Uniform zu danken.

Feuerwehr Essen: Familie dankt den Geburtshelfern in Uniform

Die kleine Daniela-Luisa-Svenja sagt „Danke“ - so vermeldet es jetzt die Essener Feuerwehr bei Facebook und erzählt von einem ganz besonderen Einsatz: Vor 142 Tagen erblickte das kleine Mädchen das Licht der Welt. „Und die Kleine hatte es richtig eilig, auf die Welt zu kommen“, sagt Feuerwehrsprecher Mike Filzen.

Zwar hätten sich die Eltern nach eigener Einschätzung zeitig genug auf den Weg zur Entbindungsklinik gemacht, unterwegs aber überschlugen sich die Ereignisse. Vater Daniel (34) am Steuer gab alles, erkannte aber irgendwann, dass er es nicht schnell genug bis in die Klinik schaffen würde. Er wählte den Notruf, erklärte die Situation.

Daniela-Luisa-Svenja hatte es sehr eilig und kam im Rettungswagen zur Welt

Noch während des Telefonates rückten Rettungswagen und Notarzt aus. Am vereinbarten Treffpunkt in Frohnhausen erfolgte die Übergabe der 35-jährigen Schwangeren, mit Blaulicht und Martinshorn ging es rasch weiter, Richtung Krupp-Krankenhaus in Rüttenscheid. Nur wenige hundert Meter vor der Notaufnahme hat Daniela-Luisa-Svenja die Besatzung des Rettungswagens und den Notarzt dann doch noch zu Geburtshelfern gemacht. Die Hebamme, die ihr Equipment für die „Geburt to go“ in einer Box zum Rettungswagen mitbrachte, musste quasi nichts mehr tun. Mutter Mareike und ihre kleine Tochter waren den Umständen entsprechend wohlauf.

Die kleine Familie hat weder den ungewöhnlichen Einsatz noch die Geburtshelfer in Uniform vergessen: Am Mittwoch (4. Dezember 2019) kamen die Eltern mit Daniela-Luisa-Svenja auf die Feuerwache, um „Danke“ zu sagen. „Eine schöne und längst nicht selbstverständliche Geste in unserer hektischen Zeit“, freut sich Mike Filzen. „Wir wünschen den Dreien und natürlich dem sechsjährigen Bruder Marc eine schöne und besinnliche Adventszeit.“