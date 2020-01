Essen. Spezialeinsatzkräfte der Essener Polizei haben in Altendorf einen 34-Jährigen festgenommen, der einen Mann mit einer Waffe bedroht hat.

Festnahme in Essen: 34-Jähriger bedroht Mann mit Waffe

Spezialeinsatzkräfte der Essener Polizei haben am Donnerstagnachmittag einen Mann festgenommen, der am 7. Januar während eines Streits eine Schreckschusswaffe gezogen und damit seinen 56-jährigen Kontrahenten bedroht haben soll.

Der 34-Jährige soll sich am Dienstagabend, gegen 21 Uhr, im Café des 56-Jährigen an der Haus-Berge-Straße in Altendorf aufgehalten haben. Dort gerieten die beiden Männer offenbar in Streit. Anwesende Zeugen konnten nach Angaben der Polizei schlichtend eingreifen. Daraufhin soll der 34-Jährige das Café verlassen haben.

Laut Zeugenaussagen soll der Mann über eine rote Ampel gestürmt sein. Ein Autofahrer musste stark abbremsen und hupte deshalb. Danach soll der 34-Jährige zwei Schüsse abgegeben haben. Eine Zeugin verständigte die Polizei, die den Gesuchten am Donnerstag festgenommen hat. Die Polizei regte einen Haftbefehl bei der Staatsanwaltschaft an.

Die Beamten suchen jetzt Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Vor allem der betroffene Autofahrer wird gebeten, sich unter 0201/829-0 zu melden.