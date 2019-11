Sie kommen aus Nigeria, Kamerun, Kenia und Tansania. Jetzt wollen Chorleiter Charles Onyeke und die Mitglieder von „St. Gertrud African Catholic Voices“ aus Essen der beste Chor im Westen werden. Ob die rund 40 Sänger, die aus unterschiedlichen afrikanischen Ländern stammen, die Jury mit Chartstürmerin Beatrice Egli und Sänger Giovanni Zarrella überzeugen, kann man am kommenden Freitag, 29. November, 20.15 Uhr, im WDR Fernsehen erleben.

Der beste Chor im Westen-Jury mit (v. li.) Rolf Schmitz-Malburg vom Rundfunkchor des WDR, Sängerin Beatrice Egli, „Texas Lightning“-Frontfrau Jane Comerford und Sänger Giovanni Zarrella. Foto: Melanie Grande / Der beste Chor im Westen

Einen Titel können die Sänger jetzt schon für sich verbuchen. Mit ihren bunten Gewändern und dem Kopfschmuck der Frauen sind sie wohl das farbenfrohste Ensemble, das bislang an dem größten Chor-Wettbewerb Nordrhein-Westfalens teilgenommen hat. „Wenn wir weiterkommen, werden wir uns sicher noch etwas einfallen lassen“, sagt Seelsorger Sylvester Ejike Ozioko. In der Kirche St. Gertrud an der Rottstraße feiert er zusammen mit den African Catholic Voices sonntags ab 14 Uhr die Messe.

Dass es in diesem Gottesdienst lebendiger als andernorts zugeht, hat sich herumgesprochen. Aus vielen Teilen Deutschlands, sogar aus den Niederlanden kommen Besucher in die Kirche in der Essener Nordcity. Gute Laune und Lebensfreude pur ist hier tonangebend, wenn die African Catholic Voices ihre „Worship-Songs“ anstimmen. Gotteslob auf Afrikanisch, das die Jury auch beim WDR-Auftritt in der Grand Hall von Zeche Zollverein anstimmen wollen.

Jeder Gottesdienst wird zum großen Familienhappening

Dass die Sänger von St. Gertrud zwischen Chören aus Bocholt, Bielefeld und Bonn ein Heimspiel haben, stimmt dabei nur bedingt. Der Chor, der vor rund 15 Jahren in Oberhausen gegründet wurde und seit einigen Jahren in der Essener Gemeinde zu Hause ist, holt auch seine Stimmen aus verschiedenen Städten zusammen. Zweimal im Monat wird samstags trotz der längeren Anreise geprobt. Und auch für das Einsingen vor jedem Gottesdienst nehmen sich die Chormitglieder ausgiebig Zeit.

Mit Hingabe bei der Sache. In der Kirche St. Gertrud wird am Sonntag Gottesdienst gefeiert. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Erst mal so richtig bei der Sache, könne auch der Gottesdienst schon mal etwas länger dauern als üblich, verrät Sylvester Ejike Ozioko. Schließlich ist es ein echtes Familienhappening, bei dem die Gemeinde ebenso mitmischt wie die Kinder der Chormitglieder, die auch verschiedene Instrumente spielen. Die Trommel „Udu“ oder die Kürbis-Rassel „Shekere“ sorgen für den besonderen Sound, der seine Wirkung auch beim Chor-Battle auf Zollverein nicht verfehlen dürfte. Ozioko ist jedenfalls zuversichtlich, dass die Energie, die von diesem Kirchenchor ausgeht, die Jury überzeugt, um sich im Vorentscheid für das Finale zu qualifizieren. Selbst wenn das gesungene Gotteslob in Ibgo, der in Nigeria gesprochenen Sprache, nicht jeder Wort für Wort verstehen kann.

„Ich bin überzeugt, dass wir etwas Besonderes hinkriegen können“

Essen Chorwettbewerb geht in die vierte Runde Schon zum vierten Mal sucht der WDR den „besten Chor im Westen“. 20 Chöre aus dem ganzen Land haben es 2019 in den Vorentscheid geschafft. Am Freitag, 29. November, um 20.15 Uhr ist der Auftritt der Essener „African Catholic Voices“ im WDR Fernsehen sowie nach der Ausstrahlung auf wdr.de und in der Mediathek zu sehen.

Die African Catholic Voices glauben an die völkerverständigende Kraft der Musik. „Letztes Jahr habe ich die Sendung gesehen und gedacht, dass wir das auch machen können“, erzählt Sylvester Ejike Ozioko und gibt sich optimistisch: „Ich bin überzeugt, dass wir etwas Besonderes hinkriegen können.“

Fünf der zehn beteiligten Chöre pro Vorentscheid werden am Ende ins Halbfinale am 6. Dezember einziehen. Auf den Gewinner des großen Finales am 13. Dezember wartet ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro und ein Auftritt mit dem WDR Rundfunkchor in seiner Heimatstadt.