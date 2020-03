Essen Öffnungszeiten des 27. Bücherbasars und Kuchenspenden

Der 27. Bücherbasar des Arbeitskreises kfd-Überruhr findet am Wochenende, 21. und 22. März, im Gemeindezentrum von St.-Mariä-Heimsuchung, Hinseler Feld 68, statt. Am Samstag öffnet er von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Am Sonntag findet in der Zeit von 17 bis 18 Uhr die blaue Stunde statt, in der es Restbestände als Schnäppchen gibt.

Die Einnahmen aus dem Basar, ob Bücher, DVDs, CDs, Kaffee oder Kuchen, gehen an die „Elterninitiative zur Unterstützung krebskranker Kinder“, in deren Häusern Familien aus anderen Städten unterkommen, deren an Krebs erkrankte Kinder im Krankenhaus behandelt werden.

Kuchenspenden werden an beiden Tagen noch gern angenommen. Auch Helfer, die die Bücher in den Saal tragen und sortieren, sind am Freitag, 20. März, willkommen.