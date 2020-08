Essenerin fährt mit Auto zur Polizei - ohne Fahrerlaubnis

Essen. 80-Jährige wollte ihren Führerschein abgeben, nachdem ihr die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Also fuhr sie mit ihrem Auto zur Wache.

Dass eine 80-Jährige mit ihrem Auto am Montag zur Polizei in Essen gefahren ist, um pflichtgemäß ihren Führerschein abzugeben, hatte einen kleinen Schönheitsfehler: Bereits vor Monaten war der Seniorin die Fahrerlaubnis zum Führen von Fahrzeugen entzogen worden. Die Abgabe des Führerscheins war also nur noch Formsache. Ein Blick des Beamten aus der Wache in Rellinghausen erhärtete schnell den Verdacht auf ein Verkehrsvergehen.

Der Frau wurde die Rechtslage erklärt. Den Fahrzeugschlüssel stellte die Polizei sicher, um eine Weiterfahrt zu unterbinden. Die 80-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

