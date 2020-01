Es herrschen unübersichtliche Verhältnisse im vom Veterinäramt geschlossenen Wildgehege Schonnebeck: Während eine Tierschützerin die dort lebenden Tiere erfolgreich in neue Hände vermitteln möchte, wolle der Verein diese nicht abgeben.

Dorothea Keuter liegen Tiere seit jeher am Herzen: Als sie von der anhaltenden Schließung des Wildgeheges für Besucher durch das Veterinäramt erfuhr (wir berichteten), nahm sie nach eigenen Angaben Kontakt zum Verein auf und bot bei der Weitervermittlung der Tiere ihre Hilfe an. „Die Vereinsvorsitzende hat sich darauf eingelassen und mir quasi Procura gegeben, mich zu kümmern“, so Keuter. Sie nutzte ihre Kontakte und die sozialen Medien und startete am 26. Januar einen Hilferuf auf Facebook.

Der Trägerverein des Wildgeheges verweigert jede Auskunft

Mit unglaublichem Erfolg: „Der Aufruf wurde nicht nur über tausend Mal geteilt, innerhalb kürzester Zeit fanden sich auch Privatleute und Organisationen wie die Meerschweinchenhilfe oder die Arche Noah in Bottrop, die die Tiere übernehmen wollen“, freut sich Dorothea Keuter. Doch als sie daraufhin wieder den Kontakt zum Verein suchte, um die Übergabe der Tiere zu organisieren, „da hieß es plötzlich, das sei zu schnell und man wolle die Tiere doch nicht abgeben“.

Noch wohnt der Esel Bobby im Wildgehege Schonnebeck. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Birgit Karla, Vorsitzende des Trägervereins, kann man dazu nicht befragen: Sie weigert sich vehement, sich zu Fragen zum Gehege oder den Tieren zu äußern, auch gegenüber dieser Redaktion.

Dorothea Keuter wird aber nicht aufgeben. Denn ihr Engagement hat einen bestimmten Grund: Sie hat Angst, dass es den Tieren im Wildgehege so ergeht, wie dem Damwild: Das wurde auf Betreiben des Vereins von einem Jäger erschossen, wie ihr die Vereinsvorsitzende bestätigte.

Drei Rehen gelang laut Tierschützerin die Flucht

Aber nicht alle Tiere. „Drei Rehen gelang laut Birgit Karla die Flucht durch Löcher im Zaun und nun halten sie sich außerhalb auf und kommen nur manchmal zum Fressen in ihr Gatter“, erzählt Keuter. Doch auch ihren Vorschlag, sich um die verbliebenen Rehe zu kümmern und sie zu vermitteln, lehne der Verein ab. Auch diese Rehe stünden auf der Abschussliste, sagt Keuter. „Wie kann man nur als angebliche Tierliebhaber und Betreiber eines Tiergeheges so etwas veranlassen und zulassen?“, ist sie fassungslos.

„Auch wir hätten das Damwild woanders unterbringen können“, sagt Jasmin Trilling von der Stadt Essen, „aber leider hat sich der Verein anders entschieden. Und als Eigentümer der Tiere hat er auch das Recht dazu“. Genauso wie er das Recht dazu habe, die Tiere abzugeben oder zu behalten. „Da keines der Tiere unter Artenschutz steht, gibt es für das Veterinäramt keinen Grund, einzuschreiten“, so die Stadtsprecherin.

Zu keiner Zeit bestand eine akute Tierwohlgefährdung

Eingeschritten ist das Veterinäramt, als es bei einem unangemeldeten Besuch im Juli vergangenen Jahres gravierende Mängel in der Tierhaltung feststellte – und den kleinen privaten Tierpark für Besucher schloss. „Aber zu keiner Zeit bestand eine akute Tierwohlgefährdung. Sonst hätten wir auch die Tiere dort herausgeholt“, so Jasmin Trilling weiter.

Essen Mängelliste des Veterinäramtes war vier Seiten lang Das Gehege sei geöffnet, schreibt der Verein auf seiner Internetseite. Und wirbt dort noch mit Fotos seines Damwilds. Tatsächlich war das Veterinäramt zwei Mal im Wildgehege – im Juli und Dezember vergangenen Jahres. Beide Male entschied das Amt, das Wildgehege für Besucher weiterhin zu schließen. Die Mängelliste, die das Amt erstellte, war vier Seiten lang: Dort war u.a. von mit Kot verschmutzten und zu kleinen Käfigen, verschimmeltem Frischfutter, fehlender Impfung der Hühner, von der überlangen Hufe an der Hinterhand von Esel „Bobby“, und der baufälligen Einfriedung des Damwildgeheges die Rede.

Wie es also für die neun Frettchen, sieben Meerschweinchen, acht Kaninchen und vier Ziegen, die Enten, Gänse und Hühner, den Esel, das Hängebauchschwein und das Pfauenpaar, die noch laut Verein auf dem Gelände an der Matthias-Erzberger-Straße leben, weitergehen wird, ist ungewiss. Und für die Tierschützerin Dorothea Keuter unbefriedigend. „Aber ich hoffe, dass wir wieder mit dem Verein ins Gespräch kommen.“