Hut ab: Mit „Und dann gab`s keines mehr“ hat sich die Essener Volksbühne keinen leichten Stoff ausgesucht. Doch der Abend fesselt. Gute zwei Stunden dauert das ebenso text- wie mordreiche Rätsel, das sich auf einer englischen Insel abspielt. 1939 feinsinnig konzipiert von Krimikönigin Agatha Christie, kreist die Story um den Kinderreim „The Ten Little Niggers“ (dt. „Zehn kleine Negerlein“). Politisch völlig korrekt werden sie im Stück zu „Zehn kleinen Kriegerlein“.

Alle Gäste verbindet ein dunkles Geheimnis

Zum Inhalt: Der nebulöse Mr. Owen hat zehn Gäste auf sein einsames Anwesen gebeten. Bis auf das Ehepaar Rogers als Buttler und Köchin, kennt keiner den anderen. Alle haben persönliche Einladungen erhalten. Und hier setzt die Aufführung der Amateurtheatertruppe ein: Eine Stimme auf dem Off verliest die Schreiben, die Zuschauer können die Texte auf einer Leinwand mitlesen. Mit Booten reisen die sechs Frauen und vier Männer auf die abgeschiedene Insel, wo sie den Gastgeber und seine Frau erwarten. Doch die lassen sich entschuldigen. Stattdessen spricht Mr. Owen zu ihnen aus dem Grammophon. Alle Gäste verbindet ein dunkles Geheimnis. Jeder trägt Schuld am Tod eines Menschen, was der große Unbekannte weiß …

Sechs Monate haben die elf Akteure für die nunmehr zweite Agatha-Christie-Produktion in fünf Jahren geprobt und ihre Rollen bestens gefunden. Spielerisch herausragend ist Geli Stückradt als analytisch denkende Richterin Ann Wargrave, aber auch Maike Wich, die wunderbar überzeugend die fromme Sittenwächterin Emily Brent mimt. Da kann man glatt vergessen, dass das Ensemble nicht hauptberuflich auf der Bühne steht. Auch Sterben können die Akteure - Theater liebende Erzieher, Lehrer, Ingenieure und Techniker – recht professionell. Ein Muss bei „Und dann gab´s keines mehr“. Die dunkle Melodie des bitterbösen Zählverses verheißt jeweils das nahende Ende eines Gastes: „Zehn kleine Kriegerlein tranken in der Scheun‘. Eins davon verschluckte sich, da waren`s nur noch neun.“

Die Produktion tourt durch die Essener Stadtteile

Und schon bricht das erste Opfer im Dreiakter zusammen, Köchin Ethel Rogers (Ulrike Kapitanek). Gut 70 Zuschauer im Bürgertreff Überruhr, einer von neun Aufführungsorten, rätselten mit. Wer ist der Mörder und wen trifft es als Nächsten? Minimalistisch, aber gut ist das Bühnenbild. „Da wir mit den Produktionen durch die Stadtteile touren, setzten wir auf wenige Requisiten“, sagt Regisseurin Geli Stückradt. Aber die haben Bedeutung, wie die Porzellanfiguren auf dem Kaminsims. Tipp: Immer mal wieder durchzählen …

Weitere Termine: 14. März, 19.30 Uhr Bahnhof Kettwig, 15. März, 19 Uhr, Zeche Carl, 29. März, 19 Uhr, Katakomben-Theater, 1./2. Mai, 20 Uhr, Theater im Grend.

Kartenverkauf über die jeweiligen Spielorte. Info: www.essener-volksbühne.de.