Essener TuP-Festtage: Statt Einheit gibt es eine neue Kluft

„Monumentale Dramen“ und „zwischenmenschliche Tragödien“ sind angekündigt, wenn die Essener Theater und Philharmonie vom 27. Februar bis 8. März zu den TuP-Festtagen lädt. Kunst und Leben scheinen dabei in diesem Jahr Hand in Hand zu gehen. Denn statt mit der gemeinsamen Leistungsschau aller Sparten die viel beschworene Einheit zu festigen, scheint die an Dramen derzeit nicht arme TuP eher auf eine neue Kluft hinzusteuern.

Grund ist jener Brief, in dem die Belegschaft der Theater und Philharmonie Front macht gegen Geschäftsführer Berger Bergmann. Rund 400 der insgesamt knapp 700 Mitarbeiter sollen das Schreiben nach jüngsten Angaben des Betriebsrats unterzeichnet haben, in dem Oberbürgermeister Thomas Kufen (CDU) und der TuP-Aufsichtsrat auf innerbetriebliche Missstände hingewiesen werden.

Essens Schauspiel-Intendant: „Es gibt keine künstlerische Krise“

Dass das Schreiben trotz der eindrücklichen Zahlen nicht für die Gesamtheit der Belegschaft spricht, glaubt Schauspiel-Intendant Christian Tombeil: Einige der in der Petition aufgelisteten Kritikpunkte würden von vielen Kollegen im Schauspiel nicht geteilt, ließ Tombeil am Mittwoch am Rande eines Pressegesprächs zu den Festtagen wissen, mehr noch: Man fühle sich instrumentalisiert. Obwohl Tombeil in seiner Sparte keinerlei Krisenstimmung ausmacht, fürchtet er nun langfristig eine Verschlechterung des Arbeitsklimas.

Schon unendlich lange im Repertoire: Das Aalto-Ballett zeigt bei den TuP-Festtagen die „Tanzhommage an Queen". Foto: Bettina Stoess

Auf das Belegschafts-Schreiben, das eine ganze Reihe von Klagen aufführt, darunter die Nichtbesetzung wichtiger Stellen, die willkürliche und unbegründete Versetzung langjähriger Mitarbeiter, ein daraus resultierendes Klima der Angst und Bedrohung und eine überzogene Sparpolitik seitens des Geschäftsführers, die „zu erheblichen Einschränkungen in der künstlerischen Arbeit und Qualität aller Sparten“ führe, haben die Intendanten aller TuP-Sparten – Hein Mulders (Aalto/Philharmonie), Ben Van Cauwenberg (Ballett) und Christian Tombeil (Schauspiel) – inzwischen mit einer gemeinsamen Stellungnahme reagiert. Darin verwahrt man sich beispielsweise gegen die Behauptung, die TuP treibe „immer tiefer in eine künstlerische und betriebliche Krise“. Eine Wahrnehmung, die man angesichts anhaltend hoher Auslastungszahlen und der jüngsten Ernennung zum besten Opernhaus in NRW so nicht stehen lassen mag. Und: „Für die Inhalte und für die Kunst an unseren Häusern sind wir Intendanten verantwortlich – nicht die Geschäftsführung und auch nicht der Betriebsrat!“, heißt es weiter.

„Wenig respektvolles Auftreten hat die Fronten verhärtet“

Dass ein „wenig respektvolles Auftreten“ eben dieser Kontrahenten gleichwohl zu verhärteten Fronten geführt habe, die schnellstmöglich aufgelöst werden müssen, steht für die Kunst-Verantwortlichen außer Frage. Die Aufforderung dürfte ebenso an die Adresse von Betriebsratschef Adil Laraki wie an Geschäftsführer Berger Bergmann gerichtet sein, der auch weiterhin bei seinem strikten Kurs bleibt.

„Dieses Haus ist seit zwölf Jahren unterfinanziert. Die Etats müssen eingehalten werden“, gab Bergmann gestern einmal mehr zu Protokoll. Gleichwohl seien in den vergangenen Jahren trotzdem ein Dutzend Stellen neu besetzt worden. Doch allein angesichts der zu erwartenden Tariferhöhungen steuere die TuP in der Spielzeit 2022/23 auf ein Drei-Millionen-Defizit hin. „Da sind Lösungen gefragt, sagt Bergmann. Die ins Spiel gebrachte Generalintendanz sei eine Möglichkeit. „Oder man muss mehr Geld ins System geben.“

Es gibt Ärger um zusätzliches Geld, das nicht in die Kunst fließt

Dass momentan mehr Geld da ist als ausgegeben wird, sorgt indes vor allem bei den Aalto-Mitarbeitern für Ärger. Es geht um nicht verausgabte Mittel von über zwei Millionen Euro, unter anderem Fördermittel des Landes NRW, die nun zum Teil ins Eigenkapital der TuP fließen sollen. Schwer nachvollziehbar für Künstler und Orchester, das zuletzt beispielsweise über eine sogenannte Medienzulage für CD-Einspielungen und andere Extra-Auftritte verhandelt hatte. Die Forderungen wurden abgewiesen, die renommeeträchtigen Aufnahmen abgesagt. Der Streit war gewaltig.

Geschäftsführer Bergmann verweist in puncto Überschuss auf die Verantwortlichkeit der Intendanten für ihre jeweiligen Etats, nur bei Überziehung habe der Geschäftsführer einzuschreiten. Und gab die Zuständigkeit damit gestern an den wegen Erkrankung abwesenden Aalto- und Philharmonie-Intendanten Hein Mulders weiter, dessen Kassen-Überschuss zum Konfliktherd wurde. Der wiederum verweist auf langfristige Vorlaufzeiten, im Musiktheaterbetrieb würden Verträge nun mal eher Jahre als Wochen im Voraus geschlossen. Draufgesattelte Mittel seien nicht von heute auf morgen zu verbraten.

Arbeitsgruppe soll möglichst schnell Ergebnisse vorlegen

Für die einberufene Arbeitsgruppe, die Anfang der Woche die Arbeit aufgenommen hat und möglichst rasch Ergebnisse vorlegen soll, dürfte die Vermittlung nicht leicht werden. Kaum ein Konflikt, der derzeit nicht aus zwei ganz unterschiedlichen Perspektiven geschildert würde. Aber so ist das nun mal am Theater: „Monumentale Dramen“ und „menschliche Tragödien“ sind hier Ansichtssache.