Essener Promi-Friseur schneidet Cristiano Ronaldo die Haare

Superstar Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) genießt nicht nur als mehrfacher Weltfußballer und Rekordtorschütze Kultstatus. Auch seine einzigartigen Gelfrisuren faszinieren Millionen Fußballfans. Eine besondere Ehre wurde jetzt dem Essener Promi-Friseur Mustafa Mostafa zuteil: Der Figaro aus dem Altenessener Haarstudio „Sara“ hat dem Weltklassefußballer die Haare geschnitten. „Cristiano Ronaldo zu frisieren war mein größter Traum“, schwärmt Mustafa Mostafa nach diesem einschneidenden Erlebnis. Und fügt hinzu: „Es ist ein unbeschreibliches Gefühl.“

Mustafa Mostafas aufregende Mission liegt schon ein paar Tage zurück. Seine Dienste waren gefragt, als Ronaldo vor knapp drei Wochen mit seiner „Juve“ im Champions-League-Gruppenspiel bei Bayer Leverkusen (0:2) antreten musste. Ronaldo war es auch, der seine Mannschaft in der 74. Spielminute in Führung schoss.

Zuerst schneiden, dann föhnen: „Ronaldo war nett und zufrieden“

Schauplatz des Geschehens war Stunden vorher das Mannschaftshotel von Juventus Turin, das Grandhotel Schloss Bensberg in Bergisch-Gladbach. Neben Ronaldo ließen sich noch zwei weitere Juve-Stars von Mostafa frisieren, darunter auch Miralem Pjanic. „Für Ronaldos Haarschnitt habe ich gut 25 Minuten gebraucht“, berichtet der Essener Friseur. Zuerst schneiden, dann föhnen. „Ronaldo war nett und zufrieden.“

Als Friseur von Star-Fußballern hat sich Mustafa Mostafa (29) längst ein Namen in der Szene gemacht. Schon mit 24 zählten die Stars von Schalke 04, VfL Bochum und Rot-Weiss Essen zu seinen Kunden. Die Liste seiner Kunden liest sich mittlerweile wie das „Wer ist wer“ des deutschen Fußballs. Am Tag vor Heiligabend schauten die beiden Ex-Schalker Julian Draxler, jetzt PSG St. Germain Paris, und Leon Goretzka, Bayern München, im Haarstudio Sara vorbei. Draxler, gebürtig aus Gladbeck, ist schon seit Jahren Stammkunde am Palmbuschweg. Sein Geschäft hat der erfolgreiche Inhaber übrigens nach seiner Schwester benannt.

Im Altenessener Salon Sara spielt die erbitterte Rivalität der Fußballklubs keine Rolle

Mustafa Mostafa betreibt das Haarstudio Sara in Essen-Altenessen. Die Stars der Fußball-Bundesliga sind seine Stammkunden. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Die erbitterte Rivalität der führenden Ruhrgebietsklubs, zurzeit Tabellennachbarn in der Bundesliga, bekommt der Altenessener Friseur nicht zu spüren, in seinem Salon spielt das Gegeneinander von Königsblau und Schwarzgelb keine Rolle. „Ich frisiere auch BVB-Stars wie Mats Hummels, Julian Weigl und Paco Alcacer.“ Die Fußballstars nennen den beliebten Essener Friseur meistens nur „Musti“.

Mustafa Mostafas Künste haben sich herumgesprochen in der Szene der Fußballstars.

Beim Confed-Cup, ein Jahr vor der Fußball-Weltmeisterschaft 2018, reiste er mit der deutschen Nationalmannschaft nach Russland, um verschiedene Auswahlspieler zu frisieren, neben Draxler und Goretzka auch Antonio Rüdiger, Emre Can, Shkodran Mustafi, Marc-Andre ter Stegen, Niklas Süle, Joshua Kimmich.

Ein Erinnerungsfoto mit Ronaldo bei Instagram und ein Trikot mit Autogramm

Der Termin mit dem Weltfußballer markiert den vorläufigen Höhepunkt in Mustafa Mostafas Karriere. „Cristiano Ronaldo war ganz normal, verständigt haben wir uns auf Englisch“, berichtet der Altenessener. Nachdem sein Job an der Schere erledigt war, überreichte ihm „CR 7“ sein aktuelles Juventus-Trikot. Das Autogramm ziert die weiße „Sieben“, seine Rückennummer.

Das Erinnerungsfoto macht nun bei Instagram die Runde. Stammgast Julian Draxler gehörte zu den Ersten, die anerkennend applaudierten. „King Musti von Altenessen“, schrieb Draxler unter Mustafa Mostafas Instagram-Post.

Auf die Nachfrage, wie viel Trinkgeld Cristiano Ronaldo ihm gegeben habe, reagiert der Essener Promi-Friseur mit gebotener Zurückhaltung. Er schweigt.

