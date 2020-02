Essener Prinzenpaar: Erst in die Redaktion, dann ins Rathaus

Essen. Karnevalsmusik erschallte am Donnerstag im Kiosk der Funke Mediengruppe: Das Prinzenpaar besuchte vor dem Rathaussturm die Essener Redaktion.

Mit lauten Hits und kraftvollem Helau eroberten das Essener Karnevalsprinzenpaar und seine Entourage am Donnerstag (20.2.2020) das Café der Funke Mediengruppe am Berliner Platz. Dabei durfte sich Kantinenmitarbeiter Ben Tahar nicht nur über zahlreiche Selfies mit den Karnevalisten freuen: Der gebürtige Bonner trug auch als einziger Anwesender eine Krawatte und ermunterte Prinzessin Assindia Heike I., diese ruhig abzuschneiden. „Das hab’ ich noch nie gemacht“, verriet Heike I., die nach langer Pause gemeinsam mit Ehemann Andreas erst vor zwei Jahren ins närrische Leben zurückgekehrt ist. Immerhin: Eine Schere hatte sie dabei, so dass sie die Aufgabe souverän erledigen konnte.

Familienministerin empfängt Kinderprinzenpaar

Als echte Profis erwiesen sich Heike und Andreas beim Singen und Tanzen, genauso wie die Kinderprinzen Assindia Jillian-Alica I. und Noah: „Die Leute freuen sich immer ganz besonders, wenn wir tanzen“, erzählten die beiden, die diese Woche schulfrei haben, um die vielen Termine zu bewältigen. So jetteten sie Mittwochmorgen nach Berlin, trafen andere Kinderprinzenpaare aus der ganzen Republik, sahen sich den Reichstag an, wurden von Familienministerin Franziska Giffey empfangen – und flogen noch spätabends zurück nach Essen.

Am Donnerstag erwartet die beiden dann ein echter Marathon mit dem Rathaussturm als Höhepunkt. Anstrengend sei im Karneval eigentlich nur eins: Das Anlegen des Ornats. „Eine Stunde dauert das“, sagt Jillian-Alica. Anderthalb Stunden veranschlagt Heike I., „mit Haaren und Make-up“. Dass sie Frisur auch an Rosenmontag nicht verweht wird, ist die einzige Sorge des Prinzenpaares. Wie sagt Andreas I.: „Hauptsache, kein Sturm.“