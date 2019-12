Essen. Bei einem Empfang hat sich die Essener Polizei bei Helfern und Rettern bedankt. Sie alle haben Menschenleben gerettet und Straftaten verhindert.

Essener Polizei dankt Bürgern für ihren mutigen Einsatz

Sie haben ihn bewiesen, den Mut des Einzelnen, Mitmenschen in Not zu helfen, während Gleichgültigkeit und Sensationsgier die Zivilcourage zunehmend zu überschatten scheinen: Die Polizei Essen hat neun Essenern jetzt für ihr vorbildliches Verhalten gedankt.

Jeder von den Geehrten hat einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, Straftaten zu verhindern, polizeiliche Ermittlungen zu unterstützen und sogar Menschenleben zu retten - teils ohne Rücksicht auf die eigene Gesundheit. Der Leitende Polizeidirektor Detlev Köbbel zollte diesem nicht mehr selbstverständlichen Engagement jetzt Respekt: „Ich bin äußerst dankbar, dass es Menschen gibt, die nicht weggucken, sondern handeln“, sagte der stellvertretende Polizeipräsident bei dem Empfang für die Retter und Helfer im Präsidium.

13-Jährige aus dem Gleisbett in Essen-Borbeck gerettet

So wie Julian Ropertz und Joel José, die ein junges, weinendes Mädchen in Gleisnähe am S-Bahnhof Essen-Borbeck beobachteten. Als das Warnsignal eines einfahrenden Zuges ertönte, alarmierte Ropertz die Polizei, während José zum Gleisbett eilte und die 13-Jährige rettete. Die Zeugen konnten das Mädchen vor einem Suizidversuch bewahren und betreuten es bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.

Michelle Chantal Szopa und Abbas Olcan Celik konnten ihre 93-jährige Nachbarin an er Schonnefeldstraße in Altenessen vor zwei Trickbetrügern schützen, die sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgaben. Die Verdächtigen wurden von den beiden couragierten Helfern beobachtet und angesprochen, die daraufhin einen Fluchtversuch unternahmen. Die Zeugen verfolgten die mutmaßlichen Betrüger und konnten sie festhalten, bis die Polizei eintraf.

Einen Rentner aus der kalten Ruhr in Werden gezogen

Hülya Kalabas sah, wie ein Mann eine Elfjährige im Gervinuspark in Frohnhausen anfasste und streichelte. Sofort sprach sie den Mann auf seine Handlungen an, der ihr gegenüber äußerte, dass er sich von dem Mädchen angezogen fühle. Frau Kalabas folgte dem Mann, fotografierte ihn und informierte die Polizei. Danach kümmerte sie sich um das verängstige Mädchen.

Monika und Werner Kalthoff waren Augenzeugen, als ein 72-jähriger Radfahrer plötzlich umkippte und in die Ruhr nahe der Brehminsel in Werden stürzte. Herr Kalthoff sprang ins Wasser, um den Mann herauszuziehen, Frau Kalthoff setzte den Notruf ab. Zusammen mit den alarmierten Beamten leistete das Paar Erste Hilfe. Leider starb der Mann trotz der beherzten Rettungsversuche.

Einen Zweijährigen vor dem Erstickungstod bewahrt

An der Helmstraße in Frintrop verschluckte ein Zweijähriger im Auto seines Vaters während der Fahrt den Verschlussdeckel einer Kunststoffflasche. Der Sohn atmete kaum noch, fing an zu krampfen und lief bereits blau an, als die Zeugin Robin Seven hinzueilte und durch ihr herausragendes Verhalten, noch vor dem Eintreffen des Notarztes, die Atemwege des Jungen befreite und so ein Ersticken verhinderte.

Manda Krüger sah auf dem Dach eines Hauses gegenüber ihrer Wohnung an der Dresdner Straße in Frohnhausen eine 61-Jährige mit suizidalen Absichten stehen. Die Frau hielt sich nur noch am Dachfenster fest. Die Retterin rannte los, gelangte durch energisches Klingeln in das andere Haus gelangte, eilte zum Dachboden und zog die lebensmüde Nachbarin durch das geöffnete Fenster wieder hinein. Trotz der Gegenwehr der 61-Jährigen gelang es Manda Krüger, sie bis Eintreffen der Rettungskräfte festzuhalten und ein Leben zu retten.

Während des Empfangs im Präsidium erörterte die Kriminalhauptkommissarin Bettina König von der Abteilung Kriminalprävention/Opferschutz die Bedeutung der Zivilcourage. So erfuhren die Besucher, dass der Begriff „courage civil“ erstmalig im Jahr 1835 in Frankreich auftauchte und nichts anderes bedeutet als „Mut des Einzelnen“. Noch heute gibt es Bürgerinnen und Bürger, die mit ihrem mutigen Verhalten zeigen, dass Zivilcourage nie zu viel Courage ist, so König.