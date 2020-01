Essener National-Bank will sich frisches Geld besorgen

Die National-Bank in Essen will sich dieses Jahr frisches Geld beschaffen. Dafür wird sie neue Aktien ausgeben. Die Zeichnungsphase soll am 18. Mai 2020 beginnen, wie das Regionalinstitut ankündigte. „Aufgrund der unverändert erfreulichen Ergebnisentwicklung, einem optimistischen Ausblick in einem weiter anspruchsvollen Umfeld und der Loyalität unserer rund 5200 Eigentümer sind wir sehr zuversichtlich, die jungen Aktien erfolgreich platzieren zu können“, erklärte der Vorstandsvorsitzende Thomas A. Lange.

Wieviel Geld die Bank mit der Aktienausgabe erzielen will, dazu machte ein Sprecher keine Angaben. Das Kapital soll „in erster Linie der Fortsetzung des Wachstumskurses der Bank“ dienen, heißt es. Unter anderem will die National-Bank bei den Krediten weiter wachsen. Außerdem spricht die Bank von „steigenden aufsichtsrechtlichen Kapitalanforderungen“. Das heißt, mit den Finanzmarktvorschriften Basel III und IV kamen bzw. kommen strengere Eigenkapitalvorschriften auf die Banken allgemein zu.

National-Bank präsentiert gute Geschäftszahlen

Wenige Monate vor ihrer Kapitalerhöhung kann die Bank ihren Aktionären gute Zahlen vorweisen. Trotz der anhaltenden Niedrigzinsphase konnte sie im vergangenen Jahr ihren Jahresüberschuss laut vorläufiger Zahlen von 13,9 Millionen Euro (2018) auf 15,1 Millionen Euro steigern. Sowohl der Zinsüberschuss wie auch der Provisionsüberschuss nahmen zu. Netto stieg das Kreditvolumen um 3,9 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro, so die National-Bank. Auch die Einlagen der Kunden erhöhten sich leicht um 0,6 Prozent auf 3,8 Milliarden Euro.

Aufgrund des guten Geschäftsverlaufes will der Vorstand der Hauptversammlung eine unveränderte Dividende von 0,80 Euro pro Aktie vorschlagen. Bei den rund 5200 Anteilseignern entfallen bislang 46 Prozent des Grundkapitals auf institutionelle und 54 Prozent auf private Investoren. Größter Einzelaktionär ist die Signal-Iduna Versicherung.