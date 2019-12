Essener kündigt Job und wagt Neustart als Personaltrainer

Mit dem neuen Jahr beginnt für Markus Kolan aus Essen-Rüttenscheid ein neuer Lebensabschnitt. Der 54-Jährige hat seinen gut bezahlten Job in der Wirtschaft aufgegeben, nachdem ihm Stress und Bewegungsmangel immer mehr Lebensqualität raubten. Jetzt macht er sich nach einem Jahr intensiver Vorbereitung als Personaltrainer für Menschen in der Lebensmitte selbstständig: „Neustart Fitness“ heißt seine Firma bezeichnenderweise.

„Für mich ist es ein beruflicher Neuanfang, für die Kunden soll es ein Neustart in ein gesünderes Leben mit mehr Bewegung sein“, erklärt Markus Kolan. Die Einsicht, dass er etwas in seinem Leben ändern müsse, kam Markus Kolan vor zwei Jahren. Obwohl er immer sportlich gewesen sei, sogar Marathon gelaufen sei, habe er zunehmend unter heftigen körperlichen Beschwerden gelitten. Schulter, Hüfte, Achillessehne – die Schmerzen tauchten an ganz unterschiedlichen Stellen auf.

Essener will sein Wissen über Gesundheit und Bewegung weitergeben

Kolan führte die Beschwerden auf seine vorwiegend sitzende Tätigkeit zurück. Er wollte es genauer wissen, informierte sich über die Zusammenhänge im Körper, begann Muskeln aufzubauen – mit Erfolg. Die Schmerzen verschwanden. „Jetzt will ich mein Wissen weitergeben, anderen in ähnlicher Situation helfen“, erklärt der Rüttenscheider.

Im neuen Jahr geht Personaltrainer Markus Kolan mit seiner eigenen Firma an den Start. Foto: Carsten Klein / FUNKE Foto Services

Markus Kolan stammt aus Hessen, hat in Gießen Wirtschaftswissenschaften studiert. Aus beruflichen Gründen kam er nach Essen. Erst war er als Wirtschaftsprüfer tätig, später hatte er viele Jahre kaufmännische Leitungsfunktionen in verschiedenen Firmen inne, war deutschlandweit unterwegs. „Das bedeutete meist, zwölf Stunden am Tag sitzen, dazu kamen lange Autofahrten.“ Irgendwann habe sein Körper das nicht mehr mitgemacht – trotz Ausdauersport, langen Spaziergängen mit seinem ungarischen Jagdhund und Yoga, das er seit 2013 praktiziere.

„Ich war früher nie krank, auf einmal hatte ich massive Probleme mit dem Bewegungsapparat“, erinnert er sich. Die vom Orthopäden verschriebenen kurzen Staffeln Physiotherapie halfen nicht dauerhaft, wohl aber das Muskeltraining, das er sich selbst verordnete. Seit Ende 2017 habe er sein Wissen über körperliche Zusammenhänge ständig erweitert, habe Fernlehrgänge parallel zum Bürojob belegt. Er absolvierte Lehrgänge und Ausbildungen in Sachen Fitness, Gesundheit, Entspannung und Ernährung, interessierte sich speziell für das sogenannte neurozentrierte Training, bei dem es um die Kommunikation zwischen Gehirn und Körper geht.

Ganzheitlicher Ansatz ist dem Existenzgründer wichtig

„Anfangs ging es nur um Selbsthilfe, am Ende stand der Entschluss, sich als Personaltrainer eine neue Existenz aufzubauen“, sagt Kolan. Beim Training setze er nicht auf teure Fitnessgeräte, sondern auf Klassiker wie Hanteln und Bänder, aber auch auf das eigene Körpergewicht. Wichtig sei ihm ein ganzheitlicher Ansatz, deshalb werde er mit den Kunden auch mental arbeiten.

Essen Das Kennenlerngespräch ist kostenlos Das Einführungs- und Kennenlerngespräch mit Personaltrainer Markus Kolan ist kostenlos. Dabei geht es um die Feststellung des aktuellen Fitness-Zustands des Kunden, um die Benennung von Problemen und die Formulierung der Trainingsziele. 75 Minuten Personaltraining kosten 90 Euro. Informationen gibt es auf der Internetseite www.neustart-fitness.de, die in Kürze an den Start geht, unter info@neustart-fitness.de oder unter 0172 20 79 158.

„Früher habe ich Unternehmensgründungen begleitet, jetzt gründe ich selbst eine Firma. Ich gehe da keineswegs blauäugig heran, habe einen sehr ausführlichen Businessplan geschrieben", sagt er. „Meine Hauptzielgruppe sind Menschen im mittleren Lebensalter zwischen 40 und 65 Jahren, weil ich selbst dazu gehöre und weil es für diese Altersgruppe kaum Angebote gibt", sagt der 54-Jährige, der auch einen Blog zu Fitness-Themen anbieten will.

Trainer will durch Bewegung den Prozess des Alterns verlangsamen

Er besuche die Kunden zu Hause, bringe die Kleingeräte mit. Für die Zukunft suche er Räume für ein kleines Studio für Training und Gespräche. „Viele möchten nicht ins Fitnessstudio gehen, weil es ihnen unangenehm ist, wenn ihr Körper nicht mehr die ideale Form hat“, weiß Markus Kolan aus vielen Gesprächen. Bei seiner Zielgruppe gehe es eher um Gesundheit und Wohlbefinden als um Ästhetik. „Man kann das Altern nicht verhindern, aber den Prozess deutlich verlangsamen“, ist Markus Kolan überzeugt.