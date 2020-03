Labberige Wurst in einer faden Industrietunke. Lieblos arrangiert in einer verschweißten Plastikschale aus dem Supermarkt. – Bei dieser Komposition handelt es sich eher um eine Beleidigung als um eine Currywurst, findet Timo Winter. Der Essener kämpft für ein Reinheitsgebot der Ruhrgebiets-Currywurst. Jetzt sucht er Mitstreiter für einen Currywurst-Gipfel im Sommer.

„Ob Thüringer Rostbratwurst, Nürnberger Lebkuchen oder schwäbische Spätzle – für diese und andere traditionelle Spezialitäten gibt es bereits Schutzbezeichnungen. Das muss es auch für unsere Currywurst geben“, fordert Winter. Er meint es ernst. „Ich habe zu viele schlechte Würste gegessen“, sagt der Currywurst-Romantiker.

Schon fast 600 Unterstützer bei der Essener Petition zur „Rettung der Currywurst“

Essen Fünf Würste pro Woche Timo Winter kann von Currywurst schon seit Jahren nicht genug bekommen. Vier bis fünf isst er nach eigenen Angaben jede Woche. Auch zum Frühstück? Klar! Er hat aber auch beruflich mit dem Ruhrpott-Klassiker zu tun. Gemeinsam mit seinem Kompagnon Dietmar Haubold vertreibt er als „Die Schaschlikbrüder“ Currysoße in verschiedenen Schärfegraden unter der Bezeichnung „Ruhrfeuer“.

Die Currywurst sei ein zu schützendes Kulturgut, findet der Essener. Es sei überfällig, dass die EU ihr Qualitätskennzeichen „Garantiert traditionelle Spezialität“ auch der klein geschnippelten Bratwurst mit der pikanten Soße verleiht, die sich so prima aus der Pappschale aufgabeln lässt. Sofern diese Spezialität „Made in Ruhrpott“ ist.

Und die Berliner Currywurst? Ach, die Berliner… „Die servieren ihre Currywurst doch ohne Darm, womöglich sogar mit kaltem Ketchup“, sagt Timo Winter mit von Mitleid erfüllter Stimme. Vor einigen Wochen hat er über das Internet eine Petition gestartet. Dort bestärken inzwischen fast 600 Gleichgesinnte den Essener in seinem Wurst-Kampf.

Die wichtigsten Wurst-Gebote? Timo Winter kennt sie

Fast alle Unterstützer kommen aus dem Ruhrgebiet oder finden die Ruhrpott-Currywurst viel schmackhafter als die Konkurrenz aus Berlin oder Hamburg. „Ich bin für klare Regeln, um eine Currywurst verkaufen zu können. Einen 10-Liter-Eimer Fertigsoße zu kaufen und über eine Bratwurst zu kippen, ist keine Currywurst“, schreibt Sven aus Herten. Ein Essener Unterstützer meint: „Die Currywurst als Mutter aller Genüsse muss unter Artenschutz gestellt werden!“

Die Currywurst versteht sich traditionell gut mit Pommes und Mayo. Oft teilen sie eine Schale. Foto: Jens Kalaene / dpa

Doch wie, bitteschön, muss die perfekte Ruhrpott-Currywurst eigentlich aussehen? Timo Winter nennt die wichtigsten Wurst-Gebote: „Eine vernünftige Rostbratwurst muss es sein mit einem Schweinefleischanteil von über 85 Prozent. Wichtig ist auch der Naturdarm, bitte keine künstliche Esshülle und keine künstlichen Geschmacksverstärker.“ Und die Soße? „Sie muss handwerklich ordentlich hergestellt sein. Für das Ruhrgebiet typisch ist ein Schaschlikfond mit scharfer und rauchiger Note und mit vernünftigem Curry gewürzt.“

Vom Sternekoch bis zum guten Esser kann sich jeder an dem Currywurst-Gipfel beteiligen

Bei einem Currywurst-Gipfel in Essen möchte sich Timo Winter nun mit ähnlich denkenden Zeitgenossen zusammentun und das weitere Vorgehen abstimmen. Am Ende soll das Qualitätskennzeichen stehen. „An dem Gipfel können sich Mitstreiter beteiligen, die etwas Geschmackserfahrung und Currywurst-Expertise mitbringen“, sagt Winter. Sterneköche sind genauso eingeladen wie Pommesbuden-Betreiber, Metzger oder gute Esser. Im Mai oder Juni soll der Gipfel stattfinden.

Die schlimmste Currywurst ist für Winter übrigens das Industrieprodukt, das sich wie hausgemacht verkauft. Aus Sicht des Experten handelt es dabei nicht nur um eine Mogelpackung, sondern sogar um „üble kulinarische Körperverletzung“. Damit meint er Fertigprodukte im Weckglas oder in der Plastikschale, die Namen tragen wie „Von Oma Sieglinde“, und die in der Kühltheke schlummern, um darauf zu warten, in irgendeiner Mikrowelle seelenlos erhitzt zu werden. Ein Wurst-Debakel.

Wer sich an dem geplanten Currywurstgipfel beteiligen möchte, kann Timo Winter per Mail an info@ruhrfeuer.de erreichen. Wer sich der Petition „Rettet die Currywurst“ anschließen möchte, kann dieses über das Internet tun: openpetition.de/petition/online/rettetdiecurrywurst