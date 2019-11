Essener Einbrecher (14) wirft Blumentopf um – erwischt

Essen. In Essen-Katernberg hat ein 14-Jähriger versucht, in ein Haus einzubrechen. Er scheiterte, weil er auf dem Balkon einen Blumentopf umwarf.

Ein 14-jähriger Schüler hat am Montag versucht, in ein Mehrfamilienhaus in Katernberg einzubrechen. Der Jugendliche, der aus einer rumänischen Familie stammt, scheiterte jedoch und wurde geschnappt.

Er versuchte, an der Straße Viermännerhöfe in ein Mehrfamilienhaus einzubrechen, stieg auf einen Balkon – und stieß dort versehentlich einen Blumentopf um, der krachend zu Boden fiel. Das hörten Nachbarn, die den Einbrecher sahen und die Polizei riefen. Der 14-Jährige konnte später in der Nähe gefasst werden. Ob er bereits mehrere Taten auf dem Kerbholz hat, ist derzeit unklar.