Essener Clan-Treff geschlossen: Stromrechnung nicht bezahlt

Polizei und Stadt haben schon regelmäßige Lokal-Termine in einer einschlägig bekannten Shisha-Bar an der Kastanienallee in der Essener Innenstadt wahrgenommen. Am Freitag allerdings tauchte auch ein unbeteiligter Dritter während der behördlichen Kontrollen auf - offenbar um mal zu schauen, was es in dem Treff eines stadtbekannten Clans noch so zu holen gibt. Seitdem ist auf einem Zettel an der Eingangstür zu lesen: „Urlaub“.

Was allerdings nicht die ganze Wahrheit sein dürfte: Offenbar haben die Betreiber der Gaststätte Stromrechnungen nicht beglichen, was nicht nur das Erscheinen des Innogy-Mitarbeiters erklären dürfte, sondern auch den Umstand, dass es am Sonntag weiterhin dunkel und leer blieb in dem Laden.

Polizei leistete Amtshilfe für die Stadt Essen

Wie Polizeisprecher Christoph Wickhorst am Sonntag erklärte, habe die Polizei am Freitag für die Stadt Amtshilfe geleistet, als die behördenbekannte Shisha-Bar einmal mehr überprüft wurde, unter anderem wegen möglichen Verstößen gegen das Nichtraucherschutzgesetz. Unabhängig von diesen Maßnahmen sei dann der Innogy-Mitarbeiter aufgetaucht. Dessen Geldforderungen in nicht bekannter Höhe dürften vor Ort wohl erst einmal ins Leere gelaufen sein, so dass der Strom abgestellt wurde.

Wie hoch die ausstehenden Beträge genau sind, ist nicht bekannt. Es soll sich aber um mehrere tausend Euro handeln. Innogy selbst machte gegenüber dieser Zeitung dazu keine Angaben: Das sei ohne Einwilligung des Kunden nicht erlaubt, hieß es. Die allerdings ist im Moment schwerlich beizuholen: Der Betreiber der Shisha-Bar und dessen Sohn sitzen in Untersuchungshaft.

In dem betreffenden Lokal sei bereits in der Vergangenheit eine Vielzahl von Verstößen aufgedeckt worden, sagte Polizeisprecher Christoph Wickhorst. Zuletzt durchkämmten Polizisten den Treff im Dezember – unter anderem wegen des Verdachts der Insolvenzverschleppung.

Im Sommer erst hatte dort eine Hundertschaft der Polizei ein Treffen verfeindeter Familienmitglieder mit einem Friedensrichter aus Berlin unterbunden.