Verkehrssicherheit Essener Behörden warnen vor Dieselspur in Richtung Norden

Essen. Vorsicht auf den Straßen: Von der A40 in Frohnhausen zieht sich eine Betriebsmittelspur in Richtung Bottrop. Vermutlich handelt es sich um Diesel.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Essener Behörden warnen vor Dieselspur in Richtung Norden

Polizei und Feuerwehr in Essen haben am Dienstagmorgen vor einer Betriebsmittelspur gewarnt, die sich von der A40-Ausfahrt Frohnhausen in Richtung Norden der Stadt zieht.

Betroffen sind bislang die Frohnhauser Straße, die Kampstraße, die Alte Bottroper Straße, die Benno-Strauß-Straße und die Prosperstraße. Dort könnte es rutschig sein, lautet die Warnung in Richtung der Verkehrsteilnehmer. (j.m.)