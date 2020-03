Essen: Zeuge verhindert Diebstahl von Pfandflaschen

Polizisten konnten mutmaßliche Pfanddiebe in Essen-Borbeck stellen.

Essen. In Essen-Borbeck hatte es eine Gruppe von Ganoven auf Leergut abgesehen. Ein Zeuge alarmierte die Polizei, die drei Verdächtige stellen konnte.

Ein aufmerksamer Zeuge hat womöglich den Diebstahl von Pfand von einem Supermarktgelände in Essen-Borbeck verhindert.

Wie die Polizei am Montag berichtete, hatte der Mann am Freitag gegen 22.40 Uhr beobachtet, wie sich mehrere Verdächtige vor der rückwärtigen Zufahrt zu dem Gelände des Supermarktes an der Gerichtsstraße/Borbecker Straße aufhielten. Anschließend hörte er Geräusche und alarmierte die Polizei.

Kurze Zeit später konnten die Beamten zwei Männer (28, 33) auf dem Gelände entdecken. Eine weitere Person (15), die sich nicht auf dem umzäunten Areal aufhielt, ergriff die Flucht, konnte aber nach wenigen Metern von einem Beamten gestellt werden. Auf dem Gelände fanden die Beamten eine am Zaun bereitgelegte Tüte mit Pfandflaschen.

Alle drei Verdächtigen wurden nach Aufnahme des Sachverhalts und Feststellung der Personalien entlassen. Die Ermittlungen dauern an.