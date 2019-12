Essen: Zeuge stellt Ladendieb, die Polizei nimmt ihn fest.

Die Polizei hat in Burgaltendorf einen Ladendieb festgenommen.

Essen. Dank eines Zeugen konnte die Polizei einen 33-jährigen Dieb in Burgaltendorf festnehmen. Nun wird der Mann einem Haftrichter vorgeführt.

Die Polizei hat am Dienstag einen renitenten Ladendieb im Essener Stadtteil Burgaltendorf vorläufig festgenommen.

Wie die Behörde am Donnerstag berichtete, steht der 33-Jährige im Verdacht, gegen 17.30 Uhr mehrere Flaschen Spirituosen in einem Supermarkt an der Dumberger Straße gestohlen zu haben. Als er von einer Mitarbeiterin des Supermarktes auf den Diebstahl angesprochen wurde, stieß er die 37-Jährige zur Seite und ergriff die Flucht.

Ein couragierter Kunde beobachtete das Ganze, eilte dem Ladendieb hinterher und konnte ihn schließlich auf dem Parkplatz des Supermarktes stellen. Zusammen mit Mitarbeitern des Supermarktes brachte er den 33-Jährigen zurück in den Markt und wartete auf die alarmierte Polizei. Die Beamten nahmen den Verdächtigen vorläufig fest. Nun wird er einem Haftrichter vorgeführt.