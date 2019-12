Essen. Zeugen beobachteten Taschendiebstahl in der U-Bahn. 31-Jähriger nahm die Verfolgung auf und überwältigte den Täter. Das Opfer ist sehr dankbar.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Essen: Zeuge stellt Dieb - Ruhrbahn meldet wüste Schlägerei

Ein couragierter Zeuge hat in Essen-Rüttenscheid einen Taschendieb gestellt. Als die beiden Männer während einer körperlichen Auseinandersetzung auf die Gleise der U-Bahn fielen, meldete die Ruhrbahn der Polizei eine wüste Schlägerei. Der 27 Jahre alte Verdächtige wurde festgenommen. Wie sein 31 Jahre alter Verfolger erlitt er leichte Verletzungen.

Wie die Polizei am Montag berichtete, hatten eine 42-Jährige und ihr 31 Jahre alte Lebensgefährte beobachtet, dass sich ein junger Mann im Gedränge der U-Bahn von der Martinstraße in Richtung Hauptbahnhof auffällig dicht an eine Seniorin stellte. Geschickt nutzte er einen Rucksack und einen Schal, den er zufällig über die Handtasche der Frau fallen ließ, so dass seine flinken Finger dadurch nicht mehr zu sehen waren.

Zeugen entdeckten den Taschendieb auf einer Bank

Als die U-Bahn an der Haltestelle einfuhr, stieg der Mann nicht ein, sondern verließ die wartende Gruppe. Sofort sprachen die Zeugen die Dame an, die erschreckt feststellte, dass ihre zuvor gesicherte Handtasche geöffnet und das Portmonee entwendet worden war. Das Paar empfahl der Geschädigten (80) und ihrer Bekannten (79), an der Haltestelle „Rüttenscheider Stern“ auszusteigen und dort auf das Eintreffen der Polizei zu warten. Währenddessen fuhren die Zeugen mit der nächsten U-Bahn zurück zur Martinstraße.

Schnell entdeckten sie den Taschendieb, der dort auf Bank saß und alarmierten die Polizei über Notruf. Als der Täter seinen Verfolger wahrnahm, rannte er davon. Noch am unterirdischen Bahnsteig konnte der Essener den 27- Jährigen aus Velbert einholen. Sofort entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern.

Beide Männer stürzten auf die Gleise der U-Bahn

Der Langfinger schlug mit Fäusten und Ellbogen auf seinen Verfolger ein und stieß ihn in Richtung des Gleisbetts. Dabei stürzten die Männer gemeinsam auf die Gleise. Ohne Unterstützung konnte der entschlossen und couragiert handelnde Zeuge die Attacken abwehren und den Beschuldigten bis zum Eintreffen der alarmierten Polizisten festhalten.

Während Polizisten sich der geschädigten Seniorin und ihrer Begleiterin an der Haltestelle Rüttenscheider Stern annahmen und sie betreuten, nahmen ihre Kollegen an der Martinstraße den Täter fest. Bei der Durchsuchung des einschlägig bekannten 27-Jährigen fanden die Beamten Bargeld, mutmaßliches Rauschgift und andere Gegenstände. Die gestohlene Geldbörse hatte der Mann einem Abfalleimer entsorgt.

Gegen den Velberter wird jetzt wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.

Das 80 Jahre alte Opfer aus Rüttenscheid ist dem 31-Jährigen zutiefst dankbar: „Darüber kann ich nur glücklich sein. Etwas Besseres konnte mit bei dem Schrecken nicht passieren“, sagte die ältere Dame gegenüber dieser Zeitung. Mit dem mutigen Zeugen hat sie bereits Kontakt aufgenommen und will sich mit einem Weihnachtspräsent für seinen Einsatz bedanken: „Er ist ein hohes Risiko eingegangen“, ist die Seniorin überzeugt. Und weil die Polizei die Geldbörse schnell gefunden hat, blieb es der 80-Jährigen erspart, neue Personalpapiere zu beantragen, die sich neben dem Bargeld, das ebenfalls sichergestellt werden konnte, in dem Portemonee befunden hatten, bevor der Täter lange Finger machte. (j.m.)