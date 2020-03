Essen: Zahnlücke überführt einen mutmaßlichen Trickbetrüger

Essen. Ein 43-Jähriger wurde in Altenessen festgenommen. Auf den Mann, der Seniorinnen hereinlegen wollte, passten gleich mehrere Beschreibungen.

Eine auffällige Zahnlücke ist einem mutmaßlichen Trickbetrüger in Essen zum Verhängnis geworden. Essener Polizisten konnten den 43-Jährigen in Altenessen festnehmen. Auf den Verdächtigen passte die Beschreibung mehrerer Opfer.

Wie die Behörde am Dienstag berichtete, hatte der Mann unter dem Vorwand, ein Medikament bei einer nicht anwesenden Nachbarin abgeben zu wollen, am Montagabend bei mehreren Senioren in Altenessen geschellt. Er bat die Seniorinnen zwischen 87 und 92 Jahren, die Medikamente anzunehmen.

Anschließend fragte der Trickbetrüger nach einen Zettel, damit die Übergabe in beiderseitigem Interesse quittiert werden könne. In einem Fall gelang es dem Mann, eine Geldbörse mit wenig Bargeld und diversen persönlichen Unterlagen zu entwenden.

Der Verdächtige wurde in einem Bus entdeckt

Während der Anzeigenaufnahme stellten Polizisten fest, dass die älteren Damen den Mann stets gleich beschrieben und dabei auf das sehr auffällige Detail hinwiesen. Fahndende Beamte bemerkten an der Haltestelle Karlsplatz in einem dort wartenden Bus einen Verdächtigen, auf den die Beschreibungen passten. Die Zahnlücke fiel sofort auf.

Bei der Durchsuchung des 43-Jährige, der von einer Frau (37) begleitet wurde, fand sich Bargeld in Höhe der Tatbeute. Ob die beiden Verdächtigen zusammen an den Trickbetrügerei beteiligt waren, klärt nun die Kriminalpolizei. Sie sind beide zurzeit ohne festen Wohnsitz, sodass die Polizisten der Wache Altenessen ihre vorläufige Festnahme anordneten. Zudem sind beide wegen diverser Delikte bereits polizeilich in Erscheinung getreten. Die Ermittlungen dauern an.