Essen: Wie Kult-Star Diether Krebs im Treppenhaus blödelte

Bis heute zünden seine Fans nahezu täglich Gedenkkerzen für ihn an. Auch virtuelle. Auf Kondolenzseiten im Internet ist so etwas möglich. An diesem Samstag werden besonders viele Lichtlein für ihn lodern. Dann jährt sich zum 20. Mal der Todestag von Diether Krebs, dem Sketch- und Schauspiel-Spezialisten, der seine Heimatstadt Essen immer tief in seinem Herzen getragen hat. Selbst da noch, als er längst weggezogen war. Einer seiner letzten Wünsche wurde ihm im Jahr 2000 selbstverständlich erfüllt: Krebs wollte in Essen beerdigt werden. Sein Grab auf dem Ostfriedhof ist noch dort zu finden.

Essen Politiker als Patenonkel Diether Krebs starb am 4. Januar 2000 an den Folgen einer Lungenkrebs-Erkrankung. Sechs Jahre später erlag auch seine Frau Bettina diesem Leiden. Krebs’ letzte Filmrolle war die des Spediteurs Werner Kampmann in der Ruhrgebiets-Komödie „Bang Boom Bang“ (1999). Der Essener Rechtsanwalt, ehemalige SPD-Politiker und NRW-Justizminister Diether Posser war der Patenonkel von Diether Krebs. Er wurde wie Krebs auf dem Ostfriedhof beigesetzt.

Aber man muss es etwas suchen. Denn selbst mit seiner eigenen Ruhestätte schaffte es Krebs, die Menschen zu überraschen. So wie er das häufig mit seinen Rollen in Film und Fernsehen getan hat, wo er sich als Naturtalent in Sachen Humor und einer Komik, die Kult wurde, einen Namen gemacht hat. Während die Gräber anderer Show-Größen auf anderen Friedhöfen mit Gedenktafeln und üppigen Grabsteinen dekoriert sind, ist Diether Krebs’ Grabschmuck im Schatten der Ruhrallee fast auffällig unauffällig, der Grabstein kaum größer als ein Kieselstein. „Diether Krebs, 11.8.47 – 4.1.00“ ist darauf zu lesen.

Essener Nachbarin schwärmt: „Diether Krebs war supernett“

1985 ist Diether Krebs von Essen nach Hamburg-Hohenfelde gezogen. Seine Frau Bettina hatte es beruflich an das Thalia-Theater verschlagen. Doch Krebs ist Zeit seines Lebens ein Ruhrpott-Mensch geblieben. In Essen geboren, im Südostviertel aufgewachsen, das Humboldt-Gymnasium (heute Frida-Levy-Gesamtschule) besucht und später die Folkwang-Schule, wo er seine schauspielerischen Fähigkeiten verfeinerte.

Vor einiger Zeit war Diether Krebs als Sticker in einem Panini-Sammelalbum zu finden, auf der Seite „Essener Legenden“. Foto: Juststickit/WAZ

Etlichen Essenern ist Diether Krebs als erdiger, herzlicher Typ in Erinnerung geblieben. So auch Sabine Ketzer, die in Huttrop den Floristik-Laden „Pusteblume“ betreibt. „Er war ein supernetter Nachbar“, sagt sie und schwärmt von lustigen Begegnungen in einem Treppenhaus an der Moltkestraße, wo Krebs ein- und ausgegangen ist, um seine Freundin zu besuchen. Es war in den 70er-Jahren. Ketzer ein kleines Mädchen, er schon prominent. „Das muss die Ekel-Alfred-Zeit gewesen sein“, sagt die heute 51-jährige Floristin.

Dame aus Berlin schickte Blumen zu Diether Krebs’ Grab auf dem Ostfriedhof

Sie und einige andere Kinder hätten Krebs geliebt und geradezu darauf gewartet, dass er hereinspaziert kam. „Wir wussten nicht, dass er berühmt ist. Wir haben ihn als unkomplizierten, lustigen Menschen kennengelernt, der mit uns Faxen gemacht hat, super erzählen konnte und wie ein Clown Sachen verschwinden lassen hat.“ Jahrzehnte später hat sie sein Grab auf dem Ostfriedhof besucht, nicht weit davon entfernt führt sie nun ihren Blumenladen und denkt immer wieder gerne an die manchmal abstrusen, immer aber albernen Show-Einlagen im Treppenhaus zurück.

Die Essener Floristin Sabine Ketzer denkt gerne an ihre Kindheitsbegegnungen mit TV-Star Diether Krebs zurück. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Auf dem Friedhof hat Sabine Ketzer vor einigen Monaten ein alte Dame aus Berlin getroffen, weit über 80 war die Frau. Später hat Ketzer erfahren, dass diese Frau bis vor wenigen Jahren noch Jahr für Jahr am Geburtstag von Diether Krebs einen Blumengruß auf sein Grab legen lassen hat. Bei Ketzers Vorgängerin in dem Blumenladen hatte sie die Gebinde in Auftrag gegeben. „Deine Berliner Fans behalten dich immer in ihren Herzen“ stand auf Schleifen daran zu lesen.

Krebs’ Heimatstadt Essen hat ihrem berühmten Sohn vor einigen Jahren dann doch ein Denkmal gesetzt. 2011 wurde der Platz am Ostpark als Diether-Krebs-Platz getauft. Direkt um die Ecke ist Krebs aufgewachsen. Wenige Hundert Meter weiter liegt er begraben.